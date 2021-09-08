Премии некоторым учителям увеличат вдвое – кто получит

В Украине повысят денежное вознаграждение победителям ежегодного конкурса "Учитель года".
Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, премии будут присуждать таким образом:
- первое место – десять минимальных заработных плат – 60 тыс. грн;
- второе место – девять минимальных зарплат – 54 тыс. грн;
- третье место – восем минимальных зарплат – 48 тыс. грн.
"С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важная и ответственная, и она должна оцениваться на должном уровне", – сообщил Шмыгаль.
Конкурс "Учитель года"
В Украине ежегодно проводят конкурс на лучшего учителя в нескольких номинациях. В этом 2021/2022 учебном году конкурс "Учитель года" будет проводиться в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Музыкальное искусство".
А победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины", и предоставляются премии.
Повышение зарплат учителям
В планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен. Как заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, с 1 декабря ожидается повышение зарплат учителям почти на 9%. Он уточнил, кому ждать больше денег:
"Никакой градации – это будет касаться всех сотрудников сферы образования в целом", – сказал он.
В 2021 году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен.