Премии некоторым учителям увеличат вдвое – кто получит

Учителям выплатят 60 тыс., 54 тыс. и 48 тыс. гривень, однако такие премии получат только лучшие педагоги

Победителям конкурса присваивается звание "Заслуженный учитель Украины" и предоставляются денежные премии / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине повысят денежное вознаграждение победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, премии будут присуждать таким образом:

первое место – десять минимальных заработных плат – 60 тыс. грн;

второе место – девять минимальных зарплат – 54 тыс. грн;

третье место – восем минимальных зарплат – 48 тыс. грн.

"С запланированным ростом минимальной заработной платы эти суммы будут увеличиваться. Работа учителей очень важная и ответственная, и она должна оцениваться на должном уровне", – сообщил Шмыгаль.

Конкурс "Учитель года"

В Украине ежегодно проводят конкурс на лучшего учителя в нескольких номинациях. В этом 2021/2022 учебном году конкурс "Учитель года" будет проводиться в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика", "Музыкальное искусство".

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А победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины", и предоставляются премии.

Повышение зарплат учителям

В планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен. Как заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, с 1 декабря ожидается повышение зарплат учителям почти на 9%. Он уточнил, кому ждать больше денег:

"Никакой градации – это будет касаться всех сотрудников сферы образования в целом", – сказал он.

В 2021 году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете учтено более 100 млрд гривен.