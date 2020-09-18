Предприятиям, которые модернизируются, нужно снизить эконалог, – нардепы

Три внефракционных депутата Верховной Рады предлагают парламенту предоставить право на уменьшение сумм платежей экологического налога предприятиям, которые внедряют проекты по экологической модернизации и предпринимают другие меры по защите окружающей среды, сообщает "gmk.center".
Законопроект №2464 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности" внесен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания.
"Предлагаемые изменения направлены на обеспечение реализации проектов экологической модернизации предприятий и других экомероприятий в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также на приведение законодательства Украины в сфере охраны окружающей среды в соответствие с законодательством Европейского Союза в рамках Соглашения об ассоциации", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов документа, депутатов Сергея Магеры, Мусы Магомедова и Дмитрия Шпенова, таким образом должно происходить целевое использование средств эконалога исключительно на экологические мероприятия и стимулирование экологических инвестиций.
Эксперты Главного управления Верховной Рады указывают на целесообразность получения заключения Кабинета министров для принятия взвешенного решения относительно предложений данного законопроекта.
Как сообщал GMK Center, бизнес-сообщество неоднократно призывало власти реформировать механизм сбора и использования экологического налога.
В частности, Европейская Бизнес-Ассоциация предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога как инвестиции в природоохранные мероприятия.
Чтобы гармонизировать изменения в налоговое законодательство, ЕБА призывает депутатов способствовать отклонению серии законопроектов (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) и консолидировать все рациональные предложения, которые в них содержатся, в едином согласованном проекте закона.
В нем должны быть предусмотрены конкретные инструменты финансирования экологической модернизации предприятий промышленности и энергетики.
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