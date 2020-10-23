Предприятия "зеленой" энергетики призвали бизнес-омбудсмена защитить отрасль от искусственного кризиса неплатежей

Предприятия сектора "зеленой" энергетики написали обращение в институт бизнес-омбудсмена, которому пожаловались на кризис неплатежей в отрасли из-за бездействия власти.

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Об этом сообщила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

"Несколько членов ЕУЕА подали предложение бизнес-омбудсмену рассмотреть текущий кризис неплатежей и найти пути для его решения. Мы надеемся, что это будет дополнительный и эффективный инструмент для защиты отрасли", – сказала Гуменюк.

По ее словам, предприятия пожаловались на действия Кабинета министров Украины, Министерства финансов, Министерства энергетики, НКРЭКУ.

"В условиях отсутствия принятых регуляторных решений со стороны НКРЭКУ, а также отсутствия реальных действий правительства по решению финансового кризиса урегулирования неплатежей в сфере зеленой энергетики, должны констатировать угрозу для обеспечения защиты определенных законом прав инвесторов", – подчеркнула она.

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Как отметила директор ЕУЕА, бизнес-омбудсмен может помочь осуществлять коммуникацию на постоянной основе с органами государственной власти всех уровней – Офис президента Украины, Кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины, НКРЭКУ, Верховная Рада Украины и т.д., а также с международными финансовыми институтами в течение всего времени для обеспечение прав игроков рынка и инвесторов.

Она напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4151, которым предлагается предусмотреть в госбюджете текущего года средства на поддержку производства "зеленой" генерации в размере 20% от стоимости товарной продукции в 2020 году, а также средства для покрытия задолженности в размере 40% путем выпуска ОВГЗ.

"Согласно нашему пониманию, сейчас правительство не поддерживает эту инициативу, несмотря на то, что она направлена на имплементацию меморандума. Также на грани провала стоит исполнение обязательства правительства по обеспечению предоставления кредитных средств для НЭК "Укрэнерго", ведь законопроект №3960, которым предлагалось создать возможность выдачи государственных гарантий для получения кредита от международных финансовых институтов НЭК "Укрэнерго" не был поддержан в парламенте", – подчеркнула Гуменюк.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды с "Гарантированным покупателем" инвесторы уже начали выигрывать.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

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По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию "Лига.Бизнес" заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Кроме того, глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев заявил, что государство должно выплатить долги инвесторам.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики за счет выпуска ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине.

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