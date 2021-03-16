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Предприниматели могут получать прибыль от продажи электроэнергии и газа в сотрудничестве с YASNO

16 марта, 17:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Как стать партнером YASNO и получать дополнительный доход без стартового капитала

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO запустил партнерскую программу для тех, кто желает развивать свой бизнес и получать дополнительный доход без стартового капитала.

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Присоединиться к программе Партнер YASNO могут компании, которые осуществляют продажу товаров и услуг бизнес-клиентам. Также сотрудничество с поставщиком позволит расширить спектр услуг компаниям в сфере энергетики, возобновляемых источников энергии, монтажа электрооборудования, коммерческой недвижимости, телекоммуникационных или финансовых продуктов.

Чтобы зарабатывать на продаже электроэнергии и газа, партнерам YASNO не нужны соответствующая лицензия и стартовый капитал. По условиям программы:

  • партнер заключает с поставщиком договор о сотрудничестве;
  • рекомендует поставщику бизнес-клиентов, которые заинтересованы в покупке электроэнергии и/или газа;
  • специалисты YASNO консультируют таких клиентов по условиям поставки;
  • если клиент присоединяется к YASNO, партнер гарантированно получает денежное вознаграждение.
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YASNO помогает своим партнерам зарабатывать и предоставляет поддержку на протяжении всего периода сотрудничества: от обеспечения учебными и маркетинговыми материалами до консультаций персональным менеджером.

"Присоединяясь к программе Партнер YASNO, компании и предприниматели приумножают свои возможности, выходят на новые рынки и получают дополнительную прибыль. Мы создали прозрачные и понятные условия сотрудничества, которые будут выгодными для каждой из сторон", – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

Оставить заявку на участие в партнерской программе можно на сайте YASNO или по телефону 0 800 503 237.

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бизнес предприниматели сотрудничество поставщик Евгений Бушма YASNO
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