Право, а не обязанность: Шмыгаль напомнил, что перевод пенсий на карточки будет постепенным

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Глава Кабмина Денис Шмыгаль вновь заявил, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму будет происходить постепенно.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам премьера, правительство поддержало соответствующее решение, поэтому доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей, а переход на карточную форму должен реализовываться как право людей, а не обязанность.

Напомним, 19 мая гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Пенсионный фонд и управления соцзащиты не соблюдают достигнутые на встрече с премьером договоренности о том, что переход пенсионеров на карточки будет добровольным, и никто не станет нарушать и их права, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где нет банков.

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Также сайт "Сегодня" писал, что 30 апреля Шмыгаль провел совещание по тарифам на оплату услуг АО "Укрпочта" по доставке пенсий, в котором приняли участие представители Мининфраструктуры, Минсоцполитики, Пенсионного фонда и Офиса президента. На ней глава Кабмина подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязанность, а доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей.

Видео: Сегодня

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