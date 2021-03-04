Год Шмыгалю – подводим итоги: за что ругают и хвалят премьер-министра

Что обещал сделать Денис Шмыгаль, как оценивает свою работу "правительство самураев" и что о ней думают эксперты

Исполняется год нынешнему правительству Украины. Денис Шмыгаль был назначен премьер-министром 4 марта 2020 года.

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Шмыгаль возглавил Кабмин в очень сложный момент. Начинался мировой кризис, экономика останавливалась в связи с пандемией. Сам Шмыгаль, выступая в Верховной Раде в день своего назначения, признался, что знакомые его спрашивают: поздравлять или сочувствовать? В этом плане Кабмин Шмыгаля можно было бы назвать "правительством камикадзе", если бы такое название не "присвоил" себе раньше Кабмин Яценюка.

Экономический эксперт Алексей Кущ иронично назвал нынешнюю команду "правительство самураев".

"Потому что у самурая нет цели, у него есть только путь", – аргументировал он.

Основания есть. Правительство Шмыгаля – это, пожалуй, первое правительство, которое работает без своей программы, то есть, можно сказать, "с колес".

Программа деятельности Кабмина была подготовлена, как и положено, но парламент несколько раз проваливал ее утверждение, аргументируя тем, что не хочет давать Кабмину иммунитет на год. Тем не менее, год прошел, а правительство на своем месте. Пусть даже без иммунитета и без программы.

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Как отработал Кабмин этот год? Что можно записать ему в актив, а что в список провалов? Чем запомнится нынешний премьер? Сайт "Сегодня" подводит итоги с помощью экспертов.

Денис Шмыгаль / Фото: kmu.gov.ua

На фото: Рада знакомится с новым премьером, 4 марта 2020 года.

Шмыгаль – бюрократ в хорошем смысле слова

Год назад, объясняя выбор кандидатуры премьера, эксперты говорили о том, что Денис Шмыгаль – опытный чиновник и бюрократ в хорошем смысле этого слова. Поэтому он сможет наконец скоординировать работу Кабмина, "разбалансированного" за время работы "молодого правительства реформаторов" Алексея Гончарука.

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Сам Денис Шмыгаль говорил, что планирует делать акцент на социалке и на поддержке промышленности. Ну, и спасать экономику, которой тогдапрочили падение чуть ли не на 10%.

Локдаун страну не завалил – как оценивает свою работу правительство

Худшие сценарии, к счастью, не оправдались. Хотя локдаун оказал безусловное влияние на ситуацию и в мировой экономике, а в украинской, в частности. По итогам годападение составило только 4,4%. В правительстве уверены, что такие результаты – в том числе их заслуга.

Также в числе заслуг не раз называлась макроэкономическая стабильность:

не произошло значительной девальвации гривны;

нет стремительной инфляции;

внешние долги удерживались на приемлемом уровне.

"Относительно показателей прошлого года, все страны получили осложнения в экономике. Вы знаете, что Украина, по данным "Европейской Бизнес Ассоциации", прошла прошлый кризисный год мягче всех наших стран-соседей", – сказал, в частности, Денис Шмыгаль, выступая 19 февраля в парламенте во время "Часа вопросов к правительству".

Ранний локдаун в Украине, который позволил выиграть время и хоть как-то подготовить реформируемую и разобранную медицинскую систему к наплыву больных, правительство также записывает себе в плюсы. Как и "карантинную тысячу", и выплаты ФОПам, вынужденным закрыться ввиду карантина, и "Программу доступных кредитов 5-7-9", и многое другое.

Реклама / Фото: Кабинет министров Украины

На фото: Кабмин в Раде.

Аудит государства и доступная ипотека – эксперты о плюсах Кабмина

Экономисты не все перечисленные темы считают успехом Кабмина. Но они тоже отмечают – несмотря на критику в адрес правительства, в его работе имелись сильные стороны.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает наиболее заметным позитивом работы этого Кабмина попытку системно проанализировать ситуацию в стране.

"При Шмыгале наконец начался системный анализ наших недостатков. Впервые был проведен аудит государства и началось стратегическое планирование следующих шагов, в каком направлении развиваться. Такой системный подход мне нравится. И это можно назвать, пожалуй, единственным позитивным моментом первого года работы Шмыгаля", – говорит Тарас Козак.

Возможно, в будущем к заслугам Кабмина Шмыгаля причислят программу "Доступная ипотека", предполагает эксперт. Но пока это только прожекты, программа стартовала лишь с 1 марта этого года.

Неэффективная борьба с COVID-19 – эксперты

Эксперты отмечают и негативные моменты. Так, Тарас Козак считает борьбу с COVID-19 одним из серьезных провалов Кабмина.

"Я считаю, что правительство не смогло адекватно реагировать на вызовы, связанные с COVID-19. Реакция была хаотичной. Местами чрезмерно жесткой – я имею в виду запреты гулять в парках или "охоту" за человеком, который купался в Днепре. В других вопросах работа не велась вообще – в частности, когда законопослушный бизнес закрылся, "велюры" и "эпицентры" продолжали работу и не были за это наказаны. То есть получается, что нарушители закона выиграли, по сравнению с законопослушным бизнесом. И это очень плохой сигнал как для всех украинцев, так и для зарубежных инвесторов. Возвращаясь к пандемии, за время локдауна не было подготовлено достаточно койко-мест, они не были оборудованы кислородом. Ну, и, наконец, мы слишком поздно включились в гонку за вакцинами, когда все уже было фактически раскуплено другими", – перечисляет Тарас Козак.

Сравнительно небольшое падение экономики по итогам прошлого года Тарас Козак также считает сомнительным успехом.

"На самом деле падение было достаточно сильным, но в первую очередь упал теневой сектор, который не попадает в статистику", – считает Козак.

Подтверждением глубины падения теневого сектора, который, как правило, в кризисы поддерживает экономику, эксперт называет рост числа трудовых мигрантов и средних зарплат.

"Ожидалось, что зарплата во время кризиса будет падать. Но уже в июле зарплата была выше, чем зимой. Почему бизнес поднимал зарплаты в то время, как сам находился на грани выживания? Чтоб остановить утечку кадров", – отмечает эксперт.

Часть заслуг – например, программу 5-7-9 – можно причислить предшественникам, правительству Гончарука, полагает эксперт. Экономист Алексей Кущ в числе негативов называет решение Минфина досрочно погашать внешние долги, выкупая варранты.

"Суммарно на выкуп облигаций и варрантов было потрачено несколько миллиардов долларов, которые тогда были крайне нужны украинской экономике как инвестиции в медицину или ту же помощь малому бизнесу. То есть вместо того, чтобы выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, эти несколько миллиардов долларов отдали нескольким венчурным фондам", – говорит он.

Эксперт напомнил и о задержке индексации пенсий в прошлом году. В 2020-м ее провели только в мае (хотя справедливости ради отметим, что это можно в большей мере отнести к провалам правительства Гончарука). На фоне такой ситуации "карантинная тысяча", которую получили пенсионеры в прошлом году, скорее, выглядела как компенсация потерянных доходов, чем как дополнительная помощь, которую выдавали своим гражданам многие государства. Также Алексей Кущ сомневается в том, что макроэкономическую стабильность стоит называть в числе успехов.

"Экономическая стабильность может достигаться либо за счет того, что экономика активно развивается, наполняется своими товарами, либо за счет падения платежеспособности и спроса. Наша проблема в том, что это динамическое равновесие, видимость стабильности, достигается не на высшей точке, когда идет развитие за счет высоких темпов роста экономики, а на низшей точке – за счет сжатия внутреннего потребления. Потому что у людей нет денег, чтобы их тратить", – объясняет он.

Критикуют, но не смеются

Кабмин отвечает за экономику страны. При этом должность премьера – все же политическая. Так же и критика в адрес премьера, даже от экспертов, часто носит политический характер. Правительство Шмыгаля в этом смысле – своего рода рекордсмен. Его активно критикуют со всех сторон, и не всегда это объективно. Например, можно ли всерьез обвинять Кабмин в том, что экономика Украины не показала рост в 2020 году, если вся мировая экономика в тот год рухнула из-за локдауна.

В этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии, – писала главный экономист МВФ Гита Гопинат о ситуации в 2020-м.

При всем объеме критики, которая льется в адрес Кабмина, Шмыгаля не высмеивают. Как, например, это было с премьер-министром Азаровым. Его в бытность главой правительства высмеивали за своеобразное владение украинским языком. Денис Шмыгаль выглядит очень серьезным человеком. Никто не слышал от него шуток (по крайней мере во время публичных мероприятий и выступлений). Он почти никогда не улыбается – не считая, конечно, моментов, когда позирует для фото.

/ Фото: Reuters

Украинцы платят ему взаимностью: серьезный премьер редко становится героем мемов или фотожаб. Недавно, впрочем, премьеру удалось вызвать улыбку у многих. Когда в Сеть попало фото его встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль

"Кто из них Шмыгаль?", "Близнецы-братья" – комментировали фото украинцы. И сами же отвечали: "Наш лучше".

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