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Правительство потеряло доверие инвесторов из-за нарушения обязательств в зеленой энергетике, – Репкин

11 июня 2021 13:30

Ирина Ненько Ирина Ненько

Глава наблюдательного совета Tokmak Solar Energy отмечает, что на рынке возобновляемой энергетики сложилась критическая ситуация

/ Фото: freepik.com

Грубое нарушение правительством Украины своих обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии подорвало доверие к государству как к надежному партнеру. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Tokmak Solar Energy Александр Репкин, сообщает "Znaj.ua".

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"Действительно, ситуация, которая сейчас сложилась на рынке возобновляемой энергетики и вообще в области возобновляемой энергетики, достаточно критическая. Потому что самое главное – подорвано доверие к Украине как надежному партнеру. Потому что меняются правила игры, когда они были установлены по крайней мере на определенный период времени, и государство выступало гарантом этого процесса", - отметил он в эфире телеканала "Украина 24".

Репкин подчеркнул, что восстановить это доверие можно лишь путем неукоснительного выполнения обязательств, которые правительство и государство на себя взяли.

"По крайней мере для того, чтобы нам выйти из кризиса, нам надо все-таки обратиться к тем документам, которые были подписаны в последнее время. Такой компромисс был достигнут в прошлом году, подписан меморандум между всеми производителями и руководством нашего государства, премьер-министром. Производители добровольно пошли на снижение зеленого тарифа и ожидали погашения долгов. Но, к сожалению, с этим меморандумом сейчас у нас возникли трудности", – отметил Репкин.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников. На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

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В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

В начале июня стало известно, что все основные украинские банки приостановили финансирование проектов ВИЭ из-за нарушения Кабмином своих обязательств.

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