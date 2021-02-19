Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Правительство должно совместно с бизнесом разработать план модернизации промышленности, – Кинах

19 февраля, 15:24

Инна Бабур Инна Бабур

Повышение фискального давления будет только усугублять все кризисные явления, говорит экс-премьер

Правительство должно способствовать экомодернизации промышленности, а не усиливать налоговое давление на бизнес, в частности, из-за повышения налога на выбросы. Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает "Obozrevatel".

Реклама

"Вместо того, чтобы повышать фискальное давление, включая плату за выбросы СО2, правительству необходимо работать вместе с парламентом, безусловно, в диалоге с бизнесом над созданием условий модернизации развития украинской экономики, доступа к кредитным ресурсам, повышения платежеспособности внутреннего рынка, локализации, импортозамещения", - сказал Кинах.

По его словам, именно этим занимаются развитые страны, чтобы стимулировать рост собственной экономики и помочь бизнесу преодолеть нынешний кризис.

"Повышение фискального давления будет только усугублять все кризисные явления", - подчеркнул Кинах.

В тренде
Курс доллара в Украине вернулся к падению, а евро практически замер

Как известно, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение, как увеличение налога на выбросы СО2. Но эти средства будут потрачены не на модернизацию предприятий, а на компенсацию разницы производителям "зеленой" электроэнергии.

Реклама

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время генеральный директор УНВА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность бизнес инвестиции правительство кинах модернизация минэкологии выбросы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Рада дала добро на растаможку
Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евроАвто
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системеЭкономика
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять