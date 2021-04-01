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Правительство должно прекратить растрату бюджетных средств на премии нелегитимным членам НКРЭКУ, – нардеп

1 апреля, 17:57

Ирина Ненько Ирина Ненько

"Полтора года Тарифная комиссия по существу не легитимна и правительство закрывает на это глаза", – Кучеренко

Кабинет министров должен прекратить растрату бюджетных средств на выплату премий и бонусов членам НКРЭКУ, которые признаны судом нелегитимными. Про это заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, пишет "Главком".

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"Надеюсь, что хотя бы теперь, когда есть решение суда у премьера Шмыгаля может хватить смелости освободить самозванцев из НКРЭКУ и провести открытый конкурс, как того требует закон. В любом случае после вступления решения суда в законную силу я буду ставить вопрос об уголовной ответственности членов правительства за растрату бюджетных средств на премии и бонусы нелегитимным членам НКРЭКУ", – заявил нардеп.

Кучеренко добавил, что 16 марта Окружной админсуд Киева обязал правительство рассмотреть вопрос об освобождении 4 членов НКРЭКУ, включая главу комиссии Валерия Тарасюка, поскольку они были назначены на 3 месяца и срок их полномочий истек еще в январе 2020 года.

"Почти полтора года глава НКРЭКУ Тарасюк и еще 3 премируемых члена и членкини НКРЭКУ незаконно занимают свои должности. Их полномочия истекли еще в январе 2020 года, но они продолжают сидеть на государственных должностях и выписывать себе из бюджета по 2 млн грн премий. Полтора года Тарифная комиссия по существу не легитимна и правительство закрывает на это глаза", – прокомментировал Кучеренко решение суда.

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Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члена комиссии, включая председателя Тарасюка, по-прежнему занимают эти должности.

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В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.

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правительство Кабинет министров Алексей Кучеренко НКРЭКУ
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