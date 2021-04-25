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Права человека "ни при чем": в Германии хотят достроить Nord Stream 2

25 апреля, 08:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава министерства по вопросам энергетики хочет разделить немецкую экономику и российскую демократию

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" не следует увязывать с делом российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом со ссылкой на издания медиагруппы Funke сообщает Deutsche Welle.

По мнению министра, принимать решения по проекту следует независимо от отдельных случаев, связанных с правами человека.

При этом Альтмайер призвал Россию соблюдать международные стандарты прав человека и в случае с политиком, помещенным в исправительную колонию во Владимирской области. Немедленное освобождение Навального стало бы лучшим решением ситуации, считает немецкий министр.

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Напомним, против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток – 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

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Также сообщалось, что неделей ранее лидер Европейской народной партии Манфред Вебер потребовал заморозить строительство "Северного потока – 2" в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе.

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