Позиция генпрокурора в очередной раз подтвердила обоснованность закрытия дела "Роттердам+", – адвокат

Решение Офиса генерального прокурора по делу "Роттердам+" в очередной раз подтвердило обоснованность его закрытия и отсутствия в деле состава преступления.
Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "Znaj.ua".
"Это является еще одним из обоснований, доказывающим законность постановления прокурора САП. Этот документ в том числе должен быть принят во внимание, поскольку правоохранительная, общегосударственная политика должна быть единой, не противоречивой, предсказуемой и последовательной", – заявила адвокат.
Она напомнила, что обоснованность закрытия дела "Роттердам+" в связи с отсутствием в нем состава преступления в сентябре также подтвердил Высший антикоррупционный суд.
На данный момент ВАКС рассматривает второй аналогичный иск против закрытия дела, поданный Никопольским заводом ферросплавов и Центром противодействия коррупции Виталия Шабунина.
По словам Дригваль, адвокаты стороны защиты заинтересованы в скорейшем завершении этого судебного процесса, который представители завода и активисты пытаются превратить в самопиар.
"Это все-таки делается с целью популяризации этого процесса, скажем, такого не совсем компетентного пиара лично себя или, возможно, компании, которую представляют адвокаты", – добавила адвокат.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа, потому что достаточные доказательства вины отсутствовали и возможности для их получения были исчерпаны.
Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.
Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-надрепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.
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