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Позиция генпрокурора в очередной раз подтвердила обоснованность закрытия дела "Роттердам+", – адвокат

16 октября, 15:29

Инна Бабур Инна Бабур

Законность и обоснованность решения САП по делу "Роттердам+" ранее подтвердил ВАКС

Решение Офиса генерального прокурора по делу "Роттердам+" в очередной раз подтвердило обоснованность его закрытия и отсутствия в деле состава преступления.

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Об этом заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "Znaj.ua".

"Это является еще одним из обоснований, доказывающим законность постановления прокурора САП. Этот документ в том числе должен быть принят во внимание, поскольку правоохранительная, общегосударственная политика должна быть единой, не противоречивой, предсказуемой и последовательной", – заявила адвокат.

Она напомнила, что обоснованность закрытия дела "Роттердам+" в связи с отсутствием в нем состава преступления в сентябре также подтвердил Высший антикоррупционный суд.

На данный момент ВАКС рассматривает второй аналогичный иск против закрытия дела, поданный Никопольским заводом ферросплавов и Центром противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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По словам Дригваль, адвокаты стороны защиты заинтересованы в скорейшем завершении этого судебного процесса, который представители завода и активисты пытаются превратить в самопиар.

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"Это все-таки делается с целью популяризации этого процесса, скажем, такого не совсем компетентного пиара лично себя или, возможно, компании, которую представляют адвокаты", – добавила адвокат.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа, потому что достаточные доказательства вины отсутствовали и возможности для их получения были исчерпаны.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-надрепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

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