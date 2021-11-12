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"Пойдете по пути Путина – будете рабами": в Литве призвали Украину слезть с "газовой иглы"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 12:15
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Глава Комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис призвал Украину отказаться от российских энергоносителей
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Литве удалось слезть с российской "газовой иглы" с помощью морских терминалов для нефти и сжиженного газа.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сказал глава Комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

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Павилионис рассказал, что последней каплей для страны стала ложь Владимира Путина о низких ценах от "Газпрома" на голубое топливо.

"Путин нас обманул. Он сказал: зайдет "Газпром" в Литву – будете платить самые низкие цены. Мы продали свой газопровод РФ и начали платить самую большую цену. И тогда мы поняли: это был обман, и если мы уже завоевали свою независимость и стали членами ЕС и НАТО, нужно отрубить все каналы от РФ. Потому что Россия – это оккупант, убийца", – говорит председатель комитета.

Жигимантас Павилионис также напомнил, что именно Путин закрыл нефтепровод "Дружба" под предлогом ремонта в 2006 году. Когда Соединенные Штаты пригрозили, что не позволят Кремлю порабощать страны с помощью энергетического оружия.

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Газопровод в направлении Литвы не запустили и по сей день, именно такие действия подтолкнули власти построить нефтяной терминал и терминал для сжиженного газа.

Людей было сложно убедить, рассказывает политик, но это решение позволило сбить цены в несколько раз.

"Мы за вашу свободу будем воевать. Мы понимаем: нет вообще выбора для таких стран, как ваша. Или вы погибнете под танками РФ или будете очень богатыми и свободными, как мы. Когда я смотрю на вашу землю и на ваших людей, Я понимаю: вы будете одним из самых богатых народов Европы, если пойдете по нашему пути. А если пойдете по пути Путина, то просто будете рабами", – подчеркнул политик.

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Газовый шантаж РФ

Россию неоднократно обвиняли в ведении газовой войны. К примеру, после окончания долгосрочного контракта с Молдовой "Газпром" в несколько раз поднял цены на голубое топливо.

В Молдове начался настоящий энергетический кризис и в обмен на дешевый газ российский монополист потребовал, чтобы страна ослабила свои связи с ЕС.

Тогда глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в газовом шантаже. Однако позже страны все же договорились о поставках на других условиях.

Ранее "Сегодня" также писали, что "Газпром" не сдержал свое обещание и цены на газ в Европе снова подскочили.

И рассказывали, когда могут запустить российский газопровод "Северный поток – 2".

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