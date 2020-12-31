Вместе с пенсией вырастут налоги, а сигареты подорожают: что изменится для украинцев с 1 января

Может вырасти налог на недвижимость и штрафы за нарушение трудового законодательства

В январе в Украине во второй раз вводится локдаун из-за эпидемии COVID-19. В то же время бюджетников порадует повышение зарплат, а некоторых предпринимателей – отмена обязательных налогов. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие изменения ожидают украинцев с 1 января 2021 года.

Новый локдаун

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Сразу после православного Рождества – с 00 часов 00 минут 8 января (в ночь на пятницу) – в Украине вводится новый локдаун. Соответствующее постановление (№1236) Кабмин принял 9 декабря.

Планируется, что жесткий карантин продлится две с половиной недели – по воскресенье, 24 января, включительно (до 00 часов 00 минут 25 января).

Что запрещено:

прием посетителей барами, кафе и ресторанами (разрешены адресная доставка и заказы навынос);

работа заведений общественного питания в гостиницах, кроме доставки питания в номера и работы в утренние часы, с 6:00 до 11:00;

прием посетителей магазинами, заведениями бытового обслуживания, торгово-развлекательными и развлекательными центрами, заведениями культуры;

прием посетителей спортзалами, фитнес-центрами, бассейнами;

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных и др.);

работа непродовольственных рынков;

посещение образовательных учреждений (кроме детсадов и специальных учреждений).

Что будет открыто в локдаун:

магазины, в которых не менее 60% занимает торговля продуктами питания, медицинскими товарами, средствами гигиены, ветеринарными препаратами, кормами и семенами, а также средствами связи;

автозаправки;

авторемонтные мастерские;

банки и другие финансовые учреждения;

почтовые службы;

салоны красоты и парикмахерские, но только по предварительной записи;

разрешена организация горнолыжного досуга – но без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков.

Повышается минимальная зарплата

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С 1 января минимальная зарплата в Украине повышается на 20%. Зарплата за месяц – с 5000 до 6000 грн, в почасовом исчислении – с 29,2 грн до 36,11 грн.

Однако отметим, что 6000 – это размер минимальной зарплаты без вычета налогов. После уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора работник на минимальной зарплате будет получать на руки 4830 грн в месяц.

Рост минимальной зарплаты в первую очередь скажется на доходах бюджетников. В частности, в правительстве уже акцентировали на повышении зарплат учителей и медиков.

Вместе с зарплатой вырастут пенсии и налоги

Вместе с тем рост минимальной зарплаты приводит к увеличению целого ряда платежей, налогов и штрафов. В частности:

Повышаются пенсии людей старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины). Минимальная пенсия для таких людей будет составлять уже не 2000, а 2400 грн (40% минимальной зарплаты).

Повышается размер минимального и максимального размера единого социального взноса. Минимум будет составлять 1320 грн (22% от минимальной зарплаты), а максимум – 19 800 грн (22% с 15 минимальных зарплат).

Может увеличиться налог на недвижимость. Конкретные ставки налога устанавливает местная власть, а на государственном уровне устанавливается только верхний лимит налога – 1,5% от минимальной зарплаты. В 2020 году максимальный размер налога за "лишнюю" недвижимость составлял 70,85 грн, в 2021-м он может подняться до 90 грн за 1 кв. м. Однако напомним, что оплата по ставкам на тот или иной год взимается только по итогам этого года. То есть в 2021-м нужно будет платить налог на недвижимость по ставкам 2020 года (максимум 70,85 грн за 1 кв. м).

Вырастут также штрафы, "привязанные" к минимальной зарплате. Например, штрафы за нарушения трудового законодательства. Так, за выплату зарплаты на месяц позже или не в полном объеме штраф для работодателя составляет 3 минимальные зарплаты – 18 000 грн.

Новые лимиты для физлиц-предпринимателей

С 1 января вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым лимиты для физлиц-предпринимателей (ФЛП) будут считаться по-новому. Раньше цифры были фиксированными, теперь же лимиты "привязываются" к минимальной зарплате и будут изменяться вместе с ней.

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Так, с 1 января для субъектов предпринимательства, которые используют упрощенную систему налогообложения, устанавливаются такие годовые лимиты:

ФЛП 1 группы – 167 минимальных зарплат. С 1 января 2021 года это 1 002 000 грн (старый лимит 1 млн грн);

ФЛП 2 группы – 834 минимальных зарплат, или 5 004 000 грн (старый лимит 5 млн грн);

ФЛП 3 группы – 1167 минимальных зарплат, или 7 002 000 грн (старый лимит 7 млн грн).

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Меняются правила уплаты ЕСВ для физлиц-предпринимателей

С 1 января вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков". В частности, освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) физлица-предприниматели (ФЛП), которые работают как наемные работники – при условии, что ЕСВ платит работодатель. При этом подавать отчетность ФЛП по-прежнему должны.

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Этот закон несет изменения и для других групп ФЛП. В частности, ФЛП на общей системе налогообложения (не "упрощенцы"), самозанятые лица и фермеры теперь не должны будут платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получали доход.

Подорожают сигареты

С 1 января в очередной раз увеличиваются ставки акцизного налога на табачные изделия. Рост составляет 20%. В частности, акциз на сигареты без фильтра и с фильтром поднимается с 907,2 до 1088,64 грн за 1000 штук, акциз на сигары – с 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг.

Для курильщиков это означает, что сигареты, которые сейчас стоят, например, 45 грн, подорожают до 54 грн, сигареты по 60 грн за пачку могут подорожать до 72 грн.

Впрочем, производители стараются поднимать цены постепенно, так что таким может быть подорожание за год.

Торговля и сфера услуг должны перейти на украинский язык

С 16 января все заведения торговли и услуг должны будут обращаться к покупателям и клиентам только на государственном языке – украинском. Этого требует положение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которое вступает в силу.

Впрочем, эксперты сомневаются, что этот закон будет повсеместно выполняться. Хотя бы потому, что государство не в состоянии обеспечить контроль.

За нарушение требования насчет обслуживания на украинском языке предусмотрен штраф до 6800 грн, а при повторном нарушении – до 11 900 грн. Но штрафовать смогут только с 2022 года. К тому же перед Новым годом в парламенте зарегистрирован законопроект (№4528), который предлагает вообще отменить штрафы за невыполнение этой нормы. Его подписали около 30 народных депутатов от "Слуги народа".

Со старых смартфонов исчезнет WhatsApp

В ночь на 1 января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшим программным обеспечением. Это касается, в частности, айфонов на iOS 8 (iPhone 4 и более ранние модели), а также смартфонов на Android 4.0.3 и ниже.

А вот владельцы айфонов 4S, 5, 5S, 5c, 6 и 6S, чтобы продолжать и дальше использовать WhatsApp, должны будут обновить операционную систему.

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