Повышение тарифов на передачу электроэнергии добьет "Укрзалізницю", – Федерация работодателей транспорта

Повышение тарифа на передачу электричества на 30%, которое инициирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличит расходы "Укрзалізниці" на 1 млрд грн, и это станет сокрушительным ударом для компании, заявил в комментарии "Гордон" генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

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"Это очередной прямой удар по "Укрзалізниці". Мы оцениваем, что увеличение расходов "Укрзалізниці" на электроэнергию составит минимум 1 млрд грн", – сказал Гусак.

Он напомнил, что сейчас "Укрзалізниця" находится в сложной ситуации: за первое полугодие текущего года она получила 9 млрд грн убытков, в то время как в прошлом году за этот же период был 1 млрд грн прибыли. А поскольку компания является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, повышение тарифа на передачу электричества нанесет ей серьезный удар.

"Такое повышение на электроэнергию будет еще одним мероприятием, которое, пожалуй, добьет "Укрзалізницю". Этого нельзя делать, ведь такие вещи – это какая-то диверсия против экономики", – считает Гусак.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

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Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию. В частности, путем принятия законопроекта "О внесении изменений в Зкон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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