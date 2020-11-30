Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело, — аналитик Dragon Capital

С 2017 года затраты на производство и передачу тока выросли, но тарифы оставались фиксированы

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения давно назрел, а озвученная Минэнерго идея их пересмотра правильная и ожидаемая. Об этом сообщил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква, пишет "Politeka".

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"Этот вопрос давно назрел, и то, что сейчас правительство озвучило идею повысить тарифы, я считаю, что это абсолютно правильное решение и давно уже ожидаемое", – сообщил аналитик.

Он отметил, что последний раз тарифы повышались в 2017 году. С тех пор затраты на производство электроэнергии и на передачу очень сильно выросли, но тарифы оставались фиксированы.

"Ситуация на энергорынке привела к тому, что тянуть дальше нельзя. Ситуация действительно стала довольно драматической, начиная с конца 2019 года", – добавил Саква.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

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По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

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