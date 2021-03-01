Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет разрушительным для предприятий, – промышленники

НКРЭКУ планирует повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года

Повышение тарифа на передачу электроэнергии до 316,08 грн/МВт∙ч, запланированное с апреля, станет разрушительным для промышленников из-за роста производственных расходов, падения рентабельности и потери конкурентоспособности на международном рынке. Поэтому крайне важно не допустить рост. Об этом говорится в открытом письме "Укрметаллургпрома" председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, сообщает "РБК-Украина".

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Так, промышленники напоминают: карантинные ограничения в течение последнего года, вызванные пандемией COVID-19, привели к сокращению промышленности в 2020 г. на 5,2%, а убыточность промышленных предприятий составила более 45 млрд грн. В такой ситуации подавляющее большинство предприятий не способны платить повышенный тариф, поэтому будут вынуждены сокращать производство и персонал.

"Рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к дополнительной нагрузке на украинский бизнес, который оценивается в размере около 2 млрд грн, которую значительная часть предприятий уже не выдержит. Для украинской промышленности последствия подобного шага станут действительно разрушительными из-за роста производственных расходов, падения рентабельности, потери конкурентоспособности на международном рынке, убыточности, закрытия предприятий, сокращения поступлений в бюджет, роста безработицы", – отмечают промышленники.

"Укрметаллургпром" также просит комиссию учесть, что объем средств, заложенный на финансовую поддержку генерации ВИЭ, является завышенным.

Объем производства "зеленой" электроэнергии в прогнозном балансе на 2021 год является существенно завышенным: фактический объем генерации из ВИЭ почти на 30% ниже планового, так, НКРЭКУ может сократить расходы "Укрэнерго" на финансирование ВИЭ на 10 млрд грн.

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Промышленники напоминают: законом № 810-IX определено, что Кабмин должен профинансировать за счет госбюджета не менее 20% стоимости генерации энергии по "зеленому" тарифу.

"Обязательства перед производителями "зеленой" электроэнергии брало на себя государство, а потому и обслуживание кредита "Укрэнерго" должно осуществляться государственными средствами. Всего на поддержку "зеленой" генерации Кабмин должен выделить 16,5 млрд грн", – подчеркивается в письме.

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Именно поэтому "Укрметаллургпром" предлагает НКРЭКУ инициировать перед правительством внесение изменений в Государственный бюджет на 2021 год и предусмотреть 16,5 млрд грн для финансирования по "зеленому" тарифу, а также выпуск "зеленых" евробондов для финансирования возобновляемой энергетики.

Кроме того, необходимо сократить субсидирование тарифов на энергию для населения – увеличить тариф для бытовых потребителей до уровня 240 коп./кВт·ч, что позволит выйти на рубеж самоокупаемости.

"Удержание тарифа на текущем уровне 293,93 грн/МВт∙ч позволит экономике легче выйти из кризиса, вызванного COVID-19", - резюмируют промышленники.

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Напомним, НКРЭКУ планирует повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф увеличивался трижды и вырос в результате более чем вдвое – со 113 грн МВт·ч до 312,76 грн за МВт·ч.

Президент Союза химиков Алексей Голубов подчеркнул, что в случае роста тарифа на передачу электроэнергии, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.

В свою очередь, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что повышение тарифа на передачу тока убивает отечественную промышленность, поэтому правительство должно воспользоваться другими ресурсами для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

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