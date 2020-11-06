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Повышение тарифа на передачу электроэнергии крайне негативно повлияет на промышленников и украинцев, – эксперт

6 ноября, 13:59

Инна Бабур Инна Бабур

Повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии ощутимо ударит по бизнесу и населению

Об этом заявила экс-глава государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, пишет "Politeka".

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"Электроэнергия, ее стоимость – сквозная, часть расходов любого бизнеса, от микробизнеса в маленьком магазинчике до крупных заводов, для которых электроэнергия является неотъемлемой частью технологического процесса. Любое повышение в эти времена приводит к тому, что растут расходы, а доходы не растут", – пояснила Ляпина.

Она подчеркнула: сейчас доходы бизнеса значительно снизились, в частности, из-за карантинных ограничений, так же, как и покупательная способность населения, и очередное повышение тарифов на ток еще больше обострит ситуацию.

"Это (повышение тарифа на передачу тока – ред.) будет ощутимо для промышленности, это будет ощутимо для бизнеса, это будет ощутимо для всех", – сказала Ляпина.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-ч.

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Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку исков в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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тарифы электроэнергия Ляпина НКРЭКУ Укрметаллургпром ВИЭ
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