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Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет производство, – эксперт

17 февраля, 17:00

Инна Бабур Инна Бабур

НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии – с апреля 2021 года

Инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт, сообщает "Главком".

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"Производство сегодня на минимуме. И дополнительные все эти нагрузки его добьют", – сказал Старовойт.

По его словам, на сегодня промышленные предприятия вынуждены были максимально сократить расходы и объемы производства, чтобы выжить в условиях коронакризиса. По его мнению, в случае очередного повышения тарифа на электроэнергию предприятия начнут закрываться.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое – с 113 грн МВт·ч до 312,76 грн за МВт·час.

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Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине – приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

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В свою очередь, экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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промышленность тарифы электроэнергия повышение производство экономический кризис НКРЭКУ
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