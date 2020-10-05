Повышение тарифа на передачу электричества в период кризиса недопустимо, – эксперты

С 1 ноября НКРЭКУ может повысить на 30% тариф на передачу электричества для бизнеса и промышленности

Повышение тарифа на транспортировку электричества в период, когда промышленность находится в кризисе, недопустимо. В этом уверены эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

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Как известно, уже с 1 ноября НКРЭКУ может повысить на 30% тариф на передачу электричества для бизнеса и промышленности. Если это случится, им придется повышать цены на свою продукцию. Это значит, что стоимость товаров и услуг повысится, инфляция подскочит и в итоге за это решение нацрегулятора заплатят все украинцы из своего кармана.

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в конце концов повышение тарифа на передачу тока для бизнеса ляжет на себестоимость продукции, которую производят украинские предприятия. А значит, как ни крути, это отразится в чеках украинцев за товары и услуги.

Напомним, НКРЭКУ собирается с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-час, то есть на 30%.

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Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для промпредприятий.

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В свою очередь, народный депутат Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.

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