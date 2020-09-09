Повышение пенсий в Украине: кто выиграет больше других

После повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие украинские пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил больше или получит до конца месяца, оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.

Реклама

Ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату намечено третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров.

По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров. Кто получит больше – разбирался сайт "Сегодня".

Больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, вырастет еще на 570 грн. Но их доплатят только при условии, что такой пенсионер получал "урезанную" пенсию – то есть ему было положено, допустим, 17 800 грн пенсии, а по закону он до 1 декабря 2020 года не мог получить больше 17 120 грн (10 минимальных пенсий).

Увеличатся пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров – за счет надбавок, начисляемых в процентах от прожиточного минимума. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн. Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

Реклама

Шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн.

В тренде Илон Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга богатейших людей мира

А вот остальным, получающим только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, либо их прибавки окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек. Например, женщина, имеющая 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Не изменятся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с плановым ростом соцстандартов с 1 июля минимальная пенсия выросла до 1712 грн (+74 грн). Но кроме повышения пенсий получателям минимума увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит".

Реклама

Тем, кому до пенсии пока далеко, но они уже задумываются о безбедной старости, самое время начинать копить на пенсию самому. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама