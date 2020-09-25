Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить

В 2021 году повышение пенсий затронет около 10 млн пенсионеров, при этом происходить оно будет в пять этапов для разных категорий. Министерство социальной политики составило информационный календарь увеличения выплат.

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Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Ведомство напомнило, что наиболее защищенными будут пенсионеры, имеющие полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен. Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

В январе состоится повышение пенсий с 2100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и больше (40% от увеличенной минималки с 5000 до 6000).

Продолжение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн для лиц в возрасте от 80 лет и минимальной пенсионой выплаты 2600 грн при налиии у них страховго стажа 20/25 лет и больше.

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Будет установлена ежемесячная доплата до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2500 грн при условии у них страхового стажа 20/25 лет и больше.

С 1 марта планируется индексация пенсий на 11%.

В апреле должен состояться автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы.

В июле состоится повышение пенсий с 2400 до 2600 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и больше (40% от увеличенной минималки с 6500 грн)

Будет установлена ежемесячная доплата до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2500 грн при условии у них страхового стажа 20/25 лет и больше.

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При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн и минимальной пенсионной выплаты 2600 грин при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше; а одиноким пенсионерам этого возраста – 3342 грн.

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Также в июле должно состояться повышение прожиточного минимума с 1769 до 1854 грн, которое также приведет к увеличению надбавок и повышений пенсий.

Будет увеличена ежемесячная помощь по уходу за одинокими пенсионерами старше 80 лет, нуждающимися в уходе со стороны до 742 грн.

В декабре планируется повышение ПМ с 1854 до 1934 грн, которое также приведет к увеличению надбавок и повышений пенсий

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Напомним, после повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие украинские пенсионеры рассчитывали, что их пенсии тоже вырастут. Но тех, чьи выплаты стали больше, оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.

Ближайшее же повышение пенсий должно произойти 1 декабря 2020 года: на эту дату намечено третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума для всех категорий населения. По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как пенсионерам урезают выплаты из-за разовых подработок:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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