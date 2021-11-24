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Повышение пенсий с 1 декабря: где можно получить свои деньги

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 06:00
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В 2021 году выплату пенсий и денежной помощи могут производить не все банки
Право на выплаты пенсий есть у 43 финучреждений
Право на выплаты пенсий есть у 43 финучреждений / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, что повлияет на повышение выплат пенсионерам.

Про это сообщает прессслужба Пенсионного фонда Украины

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Перечень банков обнародован согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, по которым осуществляется выплата, согласно постановлениям Кабмина от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Украины от 27.12.2019 №1151), которое регулирует пенсии.

В 2021 году выплату пенсий и денежной помощи могут производить не все банки. Право на это существуют у 43 финучреждения:

  • АО "КРИСТАЛБАНК";
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк";
  • АО "Первый украинский международный банк";
  • АО "Банк Альянс";
  • АО "КРЕДОБАНК";
  • АО "Полтава-банк";
  • АО "ПРО "РАДОБАНК";
  • АО "БАНК ВОСТОК";
  • ПАО "КБ АККОРДБАНК";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АО "УкрСиббанк";
  • АО АБ "Южный";
  • АО "ПИРЕУС БАНК МКБ";
  • АО "ОТП Банк";
  • АО "Юнекс Банк";
  • АО АКБ "Львов";
  • АО "МТБ БАНК";
  • АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
  • АО "АЛЬФО-БАНК";
  • АО "АКБ"ИНДУСТРИАЛБАНК";
  • АО ВОСТОЧНО – УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ";
  • АО "МОТОР-БАНК";
  • АО "Идея Банк";
  • АО "УНИВЕРСАЛ БАНК";
  • АО КБ "ПРИВАТБАНК";
  • АО "Райффайзен Банк Аваль";
  • АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины";
  • АО "Ощадбанк";
  • АО "МетаБанк";
  • АО "ТАСКОМБАНК";
  • АО "Международный инвестиционный банк";
  • АО "УкрСтройИнвестБанк";
  • АО "ПРАВЭКС БАНК";
  • АО "АКЦЕНТ-БАНК";
  • АО "Поликомбанк";
  • АО "КБ "ГЛОБУС";
  • АО "Банк Кредит Днепр";
  • АО "МЕГАБАНК";
  • АО "ПроКредит Банк";
  • "АКБ "КОНКОРД";
  • АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";
  • АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И ХРАНЕНИЕ";
  • АО "СКАЙ БАНК".

Кому повысят пенсии?

Поскольку с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн. до 6,5 тыс. грн. минимальная зарплата, то и минимальная пенсия для украинцев от 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) – до 2600 грн.

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Кроме того, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.

Также возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, что бывшим военным разведывательным органам, вышедшим на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут произвести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

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