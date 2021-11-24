Повышение пенсий с 1 декабря: где можно получить свои деньги

С 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, что повлияет на повышение выплат пенсионерам.
Про это сообщает прессслужба Пенсионного фонда Украины
Перечень банков обнародован согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, по которым осуществляется выплата, согласно постановлениям Кабмина от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Украины от 27.12.2019 №1151), которое регулирует пенсии.
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В 2021 году выплату пенсий и денежной помощи могут производить не все банки. Право на это существуют у 43 финучреждения:
- АО "КРИСТАЛБАНК";
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк";
- АО "Первый украинский международный банк";
- АО "Банк Альянс";
- АО "КРЕДОБАНК";
- АО "Полтава-банк";
- АО "ПРО "РАДОБАНК";
- АО "БАНК ВОСТОК";
- ПАО "КБ АККОРДБАНК";
- АБ "Укргазбанк";
- АО "УкрСиббанк";
- АО АБ "Южный";
- АО "ПИРЕУС БАНК МКБ";
- АО "ОТП Банк";
- АО "Юнекс Банк";
- АО АКБ "Львов";
- АО "МТБ БАНК";
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
- АО "АЛЬФО-БАНК";
- АО "АКБ"ИНДУСТРИАЛБАНК";
- АО ВОСТОЧНО – УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ";
- АО "МОТОР-БАНК";
- АО "Идея Банк";
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК";
- АО КБ "ПРИВАТБАНК";
- АО "Райффайзен Банк Аваль";
- АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины";
- АО "Ощадбанк";
- АО "МетаБанк";
- АО "ТАСКОМБАНК";
- АО "Международный инвестиционный банк";
- АО "УкрСтройИнвестБанк";
- АО "ПРАВЭКС БАНК";
- АО "АКЦЕНТ-БАНК";
- АО "Поликомбанк";
- АО "КБ "ГЛОБУС";
- АО "Банк Кредит Днепр";
- АО "МЕГАБАНК";
- АО "ПроКредит Банк";
- "АКБ "КОНКОРД";
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";
- АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И ХРАНЕНИЕ";
- АО "СКАЙ БАНК".
Кому повысят пенсии?
Поскольку с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн. до 6,5 тыс. грн. минимальная зарплата, то и минимальная пенсия для украинцев от 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) – до 2600 грн.
Кроме того, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.
Также возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.
Ранее мы сообщали, что бывшим военным разведывательным органам, вышедшим на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут произвести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.