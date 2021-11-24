Повышение пенсий с 1 декабря: где можно получить свои деньги

В 2021 году выплату пенсий и денежной помощи могут производить не все банки

Право на выплаты пенсий есть у 43 финучреждений / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 декабря в Украине увеличится прожиточный минимум, что повлияет на повышение выплат пенсионерам.

Про это сообщает прессслужба Пенсионного фонда Украины

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Перечень банков обнародован согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, по которым осуществляется выплата, согласно постановлениям Кабмина от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Украины от 27.12.2019 №1151), которое регулирует пенсии.

В 2021 году выплату пенсий и денежной помощи могут производить не все банки. Право на это существуют у 43 финучреждения:

АО "КРИСТАЛБАНК";

АО "Коммерческий Индустриальный Банк";

АО "Первый украинский международный банк";

АО "Банк Альянс";

АО "КРЕДОБАНК";

АО "Полтава-банк";

АО "ПРО "РАДОБАНК";

АО "БАНК ВОСТОК";

ПАО "КБ АККОРДБАНК";

АБ "Укргазбанк";

АО "УкрСиббанк";

АО АБ "Южный";

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ";

АО "ОТП Банк";

АО "Юнекс Банк";

АО АКБ "Львов";

АО "МТБ БАНК";

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";

АО "АЛЬФО-БАНК";

АО "АКБ"ИНДУСТРИАЛБАНК";

АО ВОСТОЧНО – УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ";

АО "МОТОР-БАНК";

АО "Идея Банк";

АО "УНИВЕРСАЛ БАНК";

АО КБ "ПРИВАТБАНК";

АО "Райффайзен Банк Аваль";

АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины";

АО "Ощадбанк";

АО "МетаБанк";

АО "ТАСКОМБАНК";

АО "Международный инвестиционный банк";

АО "УкрСтройИнвестБанк";

АО "ПРАВЭКС БАНК";

АО "АКЦЕНТ-БАНК";

АО "Поликомбанк";

АО "КБ "ГЛОБУС";

АО "Банк Кредит Днепр";

АО "МЕГАБАНК";

АО "ПроКредит Банк";

"АКБ "КОНКОРД";

АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";

АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И ХРАНЕНИЕ";

АО "СКАЙ БАНК".

Кому повысят пенсии?

Поскольку с 1 декабря вырастет с 6 тыс. грн. до 6,5 тыс. грн. минимальная зарплата, то и минимальная пенсия для украинцев от 65 лет (со стажем 30 лет для женщин и 35 для мужчин) – до 2600 грн.

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Кроме того, с 1 декабря 2021 года вырастет минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысят уровень минимальной пенсии.

Также возрастут индивидуальные доплаты за сверхнормативный стаж, а также размеры надбавок, доплат, повышений, зависящих от размера прожиточного минимума.

Ранее мы сообщали, что бывшим военным разведывательным органам, вышедшим на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262, могут произвести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.