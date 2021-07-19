Повышение минималки в Украине и продажа бизнеса Кубракова – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости понедельника, 19 июля

Министр инфраструктуры продал долю в бизнесе, коллаж: "Сегодня"

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраковрешил избавиться от своей доли в бизнесе, а российский "Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину.

Минимальную зарплату в Украине повысят

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В Бюджетную декларацию на три года, которую впервые поддержала Верховная Рада, заложено, что минимальная зарплата в Украине до 2024 повысится в общей сложности на 1665 гривен, до 7665 гривен.

Впереди украинцев ждет четыре повышения минзарплаты:

с 1 января 2021 года минималка составляет 6000 гривен;

с 1 декабря 2021-го она повысится до 6500 гривен;

с 1 октября 2022-го – до 6700 гривен;

с 1 января 2023-го – до 7176 гривен.

Минималку повысят еще в четыре этапа / Фото: Getty Images, Pixabay

Всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты

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Депутаты Верховной Рады предложили ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты – законопроект уже появился на сайте Рады.

Этот документ является альтернативным проекту закона о снижении ставок на интерчейндж (комиссию платежных систем на транзакции), объяснила одна из авторов законопроекта Ольга Василевская-Смагалюк.

По ее словам, уменьшение списания должно обеспечиваться автоматически платежными организациями платежных систем.

В ВРУ зарегистрирован законопроект № 5734−2, которым предлагается ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты / Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Проверка черники

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Для проверки журналисты "Сегодня" выбрали ягоду с обычных рынков, с сертификатом и без, и со стихийного, без каких-либо документов. Любопытно, что и легальная, и "черная" черника продается в одну цену – по 90 гривен за кило.

На удивление оказалось, что все образцы можно есть. Допустимая норма цезия для дикой черники высокая – 500 беккерелей на килограмм. Для фермерской ягоды – только 70 беккерелей.

Самой чистой оказалась ягода с ярмарки на Печерске – 24 Бк/кг. В чернике с Лукъяновского рынка обнаружили почти 135 Бк/кг. Ягода со стихийного рынка возле официального базара показала 181 Бк/кг. Худший результат – у черники, купленной возе метро Лесная – 218 Бк/кг. Это в пределах нормы, но и безопасной такую ягоду не назовешь.

Всегда есть риск, что чернику собрали в зоне ЧАЭС / Фото: Pixabay, Ermal Meta/AFP via Getty Images

Кубраков продал свою долю в бизнесе

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков продал свою долю в бизнесе. Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, он получил 9,863 млн грн.

Бизнес, долю в котором он продал, специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ. Компания была основана еще в 2016 году и уже вышла на рынок более 10 городов Украины.

Александр Кубраков продал долю в бизнесе / Фото: Facebook

"Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину

После того как российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, чтобы шантажировать Европу вопросом запуска газопровода "Северный поток – 2", компания забронировала все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, которые были предложены.

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. Вероятно, из-за этого уже 27 июля может состояться новый аукцион на прерываемые мощности.

Германия пыталась защитить интересы "Газпрома", но не вышло / Фото: Getty Images, AFP

Ранее гендиректор "Оператора ГТС" заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.