Повышение минималки до 6500 гривен откладывается: Марченко назвал новую дату

Решение об отсрочке приняли после дискуссий с МВФ

Повышение минимальной заработной платы до 6500 гривень, которое было запланировано с 1 июля 2021 года, переносится. Новая дата – 1 декабря 2021 года.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

Причина, по словам министра, заключается в том, что "шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию". Также Марченко признал, что решение о переносе было принято после консультаций с партнерами Украины. В частности, речь может идти о дискуссиях с МВФ о бюджете-2021.

Повышение минимальной зарплаты до 6000 гривень с 1 января 2021 года остается в силе.

Напомним, ранее о том, что заметное повышение минималки может взвинтить инфляцию, предупреждали не только наши международные партнеры, но и украинское бизнес-сообщество. Также представители бизнеса просили президента не подписывать законопроект о повышении минимальной зарплаты, поскольку, по их мнению, такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может увеличить и долю теневой экономики.

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