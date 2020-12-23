Повышение эффективности перевозок позволит нормализовать финансовое положение УЗ, – эксперт

"Укрзализныця" обязана повышать эффективность в следующем году за счет грузоперевозок, что позволит нормализовать финансовое состояние компании. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, пишет "Znaj.ua".

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"Повышение ее ("Укрзализныци" – ред.) эффективности – это тот путь, на который компания просто обречена, она обязана его проходить. Но вопрос в том, насколько гибкой окажется ее политика, особенно в сегменте вагонов. Поскольку от управления вагонным парком, именно за счет увеличения своей доли на рынке, компания рассчитывает выйти на оптимальный финансовый показатель", – рассказал Вовк.

Эксперт отметил, на фоне пандемии объем пассажирских и грузовых перевозок железной дороги упал, и главной задачей следующего года для компании станет наращивание объемов перевозимых грузов.

"Показателя в 300 млн тонн, который у них есть сейчас, явно недостаточно для того, чтобы финансировать те затраты, которые есть у компании. Поэтому нужно выходить на более высокие показатели, хотя бы на уровне 340-350 млн тонн по году. То есть грузить, условно говоря, 1 млн тонн в день", - пояснил Волк.

В противном случае, по его словам, "Укрзализныця" не сможет обеспечить свою прибыльность.

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"Если эта цель будет достигнута хотя бы в следующем году, можно ожидать какую-то нормализацию. Иначе просто расходы компании будут выше ее доходов. В этой ситуации ничего хорошего, наверное, не будет", – подытожил эксперт.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности компании.

В свою очередь народный депутат Украины Людмила Буймистер подчеркнула, что сейчас "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно. Реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

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