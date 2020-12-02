Повторный локдаун в Украине: от чего зависит его введение

Власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.
Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.
Он подчеркнул, что в Кабмине понимают, что конец года – это время традиционного заработка. Но в этом году, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут.
"Какими они будут – мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", – говорит премьер.
По его словам, после этого можно будет решить, какие ограничения нужно вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли.
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"Дальше уже начинаются вопросы по вакцинированию. Сейчас мы расписываем детальный план действий правительства и ведем переговоры с поставщиками. Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca. Уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", – говорит глава правительства.
Он добавил, что Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек.
Напомним, Минздрав не вносил предложения о локдауне на рассмотрение Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на его введении на четыре недели.
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