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Повторный локдаун в Украине: от чего зависит его введение

2 декабря, 16:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин сейчас обсуждает вопрос со всеми заинтересованными сторонами

Власти должны проанализировать результаты карантина выходного дня, чтобы принимать решение о повторном введении локдауна в Украине.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

Он подчеркнул, что в Кабмине понимают, что конец года – это время традиционного заработка. Но в этом году, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут.

"Какими они будут – мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", – говорит премьер.

По его словам, после этого можно будет решить, какие ограничения нужно вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли.

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"Дальше уже начинаются вопросы по вакцинированию. Сейчас мы расписываем детальный план действий правительства и ведем переговоры с поставщиками. Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca. Уже во втором квартале следующего года в Украине начнется вакцинирование", – говорит глава правительства.

Он добавил, что Кабмин также работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты – Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тыс. человек.

Напомним, Минздрав не вносил предложения о локдауне на рассмотрение Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на его введении на четыре недели.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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