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Повезет не всем? В Кабмине объяснили, как потратить обещанную "тысячу Зеленского"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 14:40
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Премьер-министр рассказал о деталях инициативы президента по выплате 1000 грн всем вакцинированным украинцам
В Кабмине объяснили как воспользоваться деньгами
В Кабмине объяснили как воспользоваться деньгами / Фото: Коллаж: Сегодня

Инициатива Владимира Зеленского по выплате 1000 гривен каждому вакцинированному позволит поддержать малый и средний бизнес в Украине, пострадавший из-за пандемии.

Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер Денис Шмигаль объяснил, как будет работать инициатива.

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Итак, средства полностью вакинированным лицам будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію", но потратить их можно не на что-либо.

Воспользоваться своей тысячей можно купив билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом и т. д.

Когда можно получить деньги?

Программа начнет работать 19 декабря 2021 и продлится до конца 2022. На нее, как уже сообщалось, будет выделено 3 млрд грн в этом году и 3 млрд в начале следующего.

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"Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на 1000 гривен начисляться не будет. Эти средства никак не повлияют на получение субсидии", – подчеркнул Шмыгаль.

Кто может принять участие в программе?

По словам Шмыгаля, принять участие в программе смогут около 6 тысяч субъектов бизнеса со всей Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк также рассказал, что обязательный критерий для бизнеса – это 5 сотрудников и оплата ЕСВ 2-3 квартал 2021 года.

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По его словам, программа будет работать так:

  • Первоначально Кабмин формирует список предприятий, которые будут участвовать в инициативе;
  • затем они проверяются на соответствие выдвигаемым требованиям;
  • далее, банковские учреждения должны каким-либо образом сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе через терминал POS;
  • люди, которые получили две прививки, должны верифицироваться в приложении "Дія" и получить специальную банковскую карточку и уже на нее обещанные деньги;
  • воспользоваться полученными деньгами можно в течение четырех месяцев в указанных местах из списка.

Что такое "тысяча Зеленского"?

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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