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Поток туристов в Украину значительно вырос – откуда едут

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
18 августа, 13:06
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Путешествовали больше и сами украинцы – чаще всего в Турцию и Египет
Украина обрела популярность среди иностранных туристов. Коллаж "Сегодня"
Украина обрела популярность среди иностранных туристов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

С начала 2021 года Украину посетили почти полтора миллиона иностранных туристов. Это на 9% больше, чем в 2020.

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Данные предоставили в Государственном агентстве развития туризма.

Так, согласно информации, больше всего туристов, посещающих Украину, прибыло из Европы и Азии. Часто наведываются и путешественники из Северной Америки.

Количество украинских туристов в другие страны также увеличилось. Среди самых популярных направлений для наших соотечественников – Турция и Египет.

"Прошлый год поставил туристическую отрасль в экстремальные условия и кардинально изменил подход туристов к выбору стран для отдыха. В то же время первое полугодие 2021 ознаменовалось постепенным восстановлением туристических потоков, как для Украины, так и для мира в целом. Произошло значительное переосмысление туристических маршрутов и повышения уровня внутренних поездок во всем мире", – говорится в сообщении пресс-службы Госагенства.

Что по цифрам

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Первое полугодие 2021 года принесло Украине прирост туристов в виде 9%, если сравнивать со вторым полугодием 2020-го. Согласно этим данным, за текущий наша страна приняла 1,5 миллиона человек. И все же этот показатель ниже на 31%, чем за аналогичный период 2020 года. Число прибывших иностранцев достигло отметки в 2 миллиона туристов.

А по сравнению с показателями 2019-го, когда не было пандемии и карантинных ограничений, в первое полугодие Украину посетило на 75% людей больше, чем в 2021-м. Тогда количество гостей почти достигло 6 миллионов.

Прирост начался во втором квартале

Вторая четверть 2021 года продемонстрировала большее число туристов, чем предыдущая. Так, в прошедшем квартале количество посетителей выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (3,4 миллиона человек).

ТОП новых стран-посетителей:

  • Туристы из Саудовской Аравии. Граждан этой страны прибыло в Украину в 40 раз больше, чем в аналогичный период 2020 года – 14 тысяч человек против 350-ти.
  • США. В нашу страну прилетело на 69,6% больше американских граждан по сравнению с прошлым годом – 34 тысячи человек.
  • Израиль. Число туристов выросло на 26% (26,6 тысяч человек).
  • Страны Закавказья. На 100% выросло количество Армян ( 7 тысяч человек), почти на 40% – туристов из Грузии (15,5 тысяч) и на 67% – граждане Азербайджана (16 тысяч).
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Традиционно много туристов в Украине из Молдовы (368 тысяч человек), России (198 тысяч), Румынии (109 тысяч), Беларуси (96 тысяч) и Турции (93 тысяч).

Также известно, что 70% иностранцев, посетивших нашу страну, – европейцы. Туристов из ЕС на 10% меньше прошлогоднего показателя. Также 24% – представители стран Азиатского региона (на 8% больше, чем в 2020 году). Еще 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7 % – граждане Африканского континента.

Украинцы стали больше путешествовать

С одной стороны – пандемия Covid-19 сыграла решающую роль в уменьшении количества поездок за границу для людей во всем мире и, в частности, в Украине. С другой – эта ситуация стала толчком для открытия новых туристических рынков и стремительного развития внутреннего туризма.

Статистика за первое полугодие 2021 года положительная: украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Почти 6 миллионов (5,7) граждан Украины выехали за границу путешествовать. Многие из них остались верны своим предпочтениями и выбрали традиционные для большинства направления, другие же – решили попробовать новые.

Самые популярные направления для украинских туристов:

  • Турция (774 тысячи человек);
  • Египет (в этом направлении количество туристов заметно выросло – на 88%, и достигло 705 тысяч человек).
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Новые популярные направления:

  • Доминиканская Республика. Поток туристов из Украины в эту страну вырос больше всего – на 238% и составил 35 тысяч. Такой показатель на 5 тысяч человек больше, если сравнивать, например, с количеством наших соотечественников, которые посетили Болгарию за аналогичный период.
  • Катар (11,5 тысяч украинских туристов).
  • Мальдивы (10 тысяч – столько же посетило Францию за этот же период).
  • Танзания (7 тысяч украинских туристов).
  • Шри Ланка (2500 туристов).

Туризм в мире возрождается

В апреле 2021 года количество международных турпоездок на 86% меньше, чем в предыдущем. Однако в мае этот разрыв сократился до 82% – то есть ситуация начинает улучшаться. Такие данные предоставила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Небольшой рост связан с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки. За пять месяцев 2021 года в мире было на 147 миллионов международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году.

Больше всего пострадали:

  • Азиатско-Тихоокеанский регион – с января по май 2021 года количество поездок сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
  • Европа – снижение составило 85%.
  • Ближний Восток – число прибытий сократилось на 83%;
  • Африка – на 81%;
  • Америка – на 72%.

Одновременно с тем с февраля по июнь количество стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 до 63. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

Напомним, специалист в вопросах туризма Анна Ковтун рассказала "Сегодня" о ТОП-курортах, их ценах и условиях въезда. Она вспомнила не только популярный Египет, но и направления, которые выбирают мировые звезды.

Среди самых популярных отечественных курортов остается Одесса. В "Сегодня" собрали лучшие побережья Черного моря для тех, кто предпочитает отдых в Украине.

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