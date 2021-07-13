Посредники и спекулянты при поддержке НКРЭКУ нанесли "Энергоатому" миллиардные убытки, – нардеп

Алексей Кучеренко считает, что искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим производителям тока – это часть кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси

Группа компаний-посредников на рынке электрической энергии нанесла государственному "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен, благодаря поддержке со стороны тарифного регулятора НКРЭКУ.

Реклама

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует "Главком".

"Эти компании (частные трейдеры-спекулянты – ред.) примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия и перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию "Энергоатом". Я оценивал объем денег, которые заработали тот же самый Герус, Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, председатель комиссии, господин Притыка, который осуществляет, главный трейдер, – речь идет о миллиардах гривен" , – сообщил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что НКРЭКУ сознательно прописала такие правила работы рынка, которые гарантируют избранным компаниям-посредникам возможность зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.

"Совершенно ясно, что эта схема, загоняет того, кто производит, в ущерб, спекулянты зарабатывают", – добавил нардеп.

Реклама

По его словам, искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после того импортируют российскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции", – добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

Реклама

В начале июля из-за действия посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.