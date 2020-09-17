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Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

17 сентября, 13:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Общий уровень бедности вырастет впервые за 20 лет, считает главный экономист ВБ

Восстановление глобальной экономики после коронакризиса будет быстрым, но полная нормализация ситуации займет до пяти лет. Такой прогноз озвучила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, которая является одной из ведущих мировых специалистов по экономическим кризисам.

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Она уверена, что в некоторых странах кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется. Это приведет к усилению экономического неравенства, ведь потери более бедных государств окажутся серьезнее, чем убытки богатых. Таким образом, в мире повысится общий уровень бедности, что произойдет впервые за 20 лет, приводит расчеты Рейнхарт агенство Reuters.

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"Вероятно, произойдет быстрое восстановление, поскольку все ограничительные меры, связанные с блокировками, будут сняты, но полное восстановление займет целых пять лет", – сказала Рейнхарт.

В тренде
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Напомним, ранее сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

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Кроме того, в ООН уже заявляли, что человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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