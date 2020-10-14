Последствия коронакризиса могут значительно ухудшиться – МВФ

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может пострадать от кризиса еще больше, чем прогнозировалось ранее.

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Об этом сообщает CNBC.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, в связи с тем, что пандемия еще не закончилась, ее последствия могут быть еще хуже.

"В этот раз мы столкнулись с настоящими, крупномасштабными потрясениями, пандемией, кризисом в области здравоохранения", – сказала Гопинат.

По ее словам, коронакризис заблокировал сферу обслуживания по всему миру и потребительский спрос, что препятствует инвестициям.

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Однако в МВФ выразили надежду, что в случае достижения значительного прогресса в сфере здравоохранения мировая экономика начнет прогрессивное восстановление.

К слову, по последним прогнозам Фонда, в большинстве стран темпы роста ВВП лишь к 2022 году вернутся к показателям, которые были зафиксированы до пандемии.

Ранее мы писали, что за следующие пять лет, к 2025 году, мировая экономика может может потерять 10 триллионов долларов. Однако специалисты прогнозируют, что это произойдет не из-за коронакризиса.

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