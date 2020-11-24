После повышения тарифа на передачу электроэнергии придется сокращать людей, – ресторатор Худо

Повышение тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы ресторанного бизнеса и, чтобы выжить, учреждения вынуждены будут сокращать персонал или временно приостанавливать работу. Об этом заявил львовский ресторатор Андрей Худо, совладелец более 100 ресторанов в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Главком".

Реклама

"Совсем не вовремя идет повышение тарифа на передачу электроэнергии. Потому что идет зима, это тяжелый период, большие счета по газу и по электрике. Кроме этой проблемы, вопросы еще закрытия, локдаунов, невозможность работать заведению", - рассказал Худо.

По его словам, чтобы не накапливать убытки, заведения общественного питания вынуждены сокращать сотрудников или приостанавливать свою деятельность на время, а то и вообще закрываться.

"Мы реагируем на эти вызовы сокращением персонала, закрытием заведений, которые генерируют убытки, или консервацией их до весны, если это наше помещение", – пояснил Худо.

В тренде Евро в Украине бьет трехлетние рекорды, доллар тоже растет в цене

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час.

Реклама

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама