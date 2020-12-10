Получить кредиты по программе Минэкономики практически нереально, поддержки от министерства нет никакой, – бизнесмен

Сейчас, как и до кризиса, предприниматели берут обычные кредиты под значительные проценты

Власть не предпринимает шагов для поддержки бизнеса в кризис, получить кредиты по программе от Минэкономразвития "Доступные кредиты 5-7-9%" нереально. Об этом заявил директор трикотажной фабрики на Полтавщине Виталий Мякинин в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

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"Министерство экономики могло бы поддержать предпринимателей. Поддержать как? Те же кредиты 5-7-9%. Они говорят, что кредиты выданы и выплачены, но в моем окружении нет людей, которые бы их получили. Кто получил эти кредиты? А ведь многие хотели", – рассказал Мякинин.

По его словам, для получения кредитов по этой программе банки требуют выполнения множества условий и затягивают процедуру их выдачи, что делает участие бизнеса в программе кредитования практически нереальным.

"Банк предоставляет свои условия. Где-то это определенные обороты должны быть, где-то это временные или нанятые сотрудники. И вообще рассмотрение этих кредитов тоже затягивается", - объяснил Мякинин.

Он подчеркнул, что сейчас, как и до кризиса, предприниматели берут обычные кредиты под значительные проценты. Обещанной поддержки от государства бизнес не получает.

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"Проще и реальней получить кредит. Мы реально получили кредит под 14%. Это нам повезло, я считаю: в основном берут под 18%. И мы создали дополнительно 100 рабочих мест. Но это не благодаря, а вопреки: мы стараемся, развиваемся, а поддержки я не ощущаю – ни я, ни мои друзья-предприниматели", – рассказа Мякинин.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась из-за высоких ставок и непрозрачных условий. А также отметил, что кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса.

В то же время народный депутат Сергей Магера подчеркнул: несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.

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