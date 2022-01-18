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Получил подарок — плати налог: кого из украинцев коснутся изменения

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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18 января, 14:18
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Платить такие налоги обязаны будут не все украинцы
Украинцев обложили новыми налогами
Украинцев обложили новыми налогами / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Согласно законам Украины подарки не облагаются налогом, но есть одно условие — их стоимость в 2022 году не должна превышать 1625 грн.

Об этом рассказал младший юрист юридической компании "Тарасов и партнеры" Андрей Журбенко — пишет "ГолосUA".

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Эксперт отметил, что согласно нормам статьи 165 Налогового кодекса Украины, деньги или имущество, полученные в виде подарка, облагаются налогом только, когда их стоимость больше 25% от минимальной зарплаты. По состоянию на 2022 г. данный показатель составляет 1625 грн.

Напомним, в данный момент "минималка" составляет 6500 грн, с 1 октября сумма вырастет до 6700 грн, то есть стоимость подарков не должна будет превышать 1675 грн.

Ставка налогообложения 19,5%: 18% налог на доход физлиц и 1,5% военный сбор.

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Кто будет платить?

По словам юриста, "налогоплательщик" — это юридическое или физическое лицо-предприниматель. Согласно украинскому налоговому законодательству, обычный украинец, не занимающийся бизнесом, не относится к этой категории.

"Если обычный человек получит подарок на сумму свыше 1625 грн, при условии, что о подобном подарке никто не знает, и он нигде в налоговых документах не отражен, то контролирующий орган вряд ли отследит получение такого подарка" , – добавил юрист.

Неофициальные доходы украинцев

С начала 2022 года налоговая служба будет использовать косвенные методы налогового контроля, а значит, все украинцы рано или поздно будут вынуждены платить налоги.

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Как сообщает Lviv1256, официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог. Если у гражданина нет возможности подтвердить происхождение средств, его заставят уплатить налог на разницу.

Под проверки налоговой попадут следующие доходы:

  • независимая профессиональная деятельность, например, парикмахеры, работающие на дому;
  • доходы, полученные не от официального работодателя;
  • средства, поступившие из-за границы;
  • доход по сдаче недвижимого имущества в аренду;
  • доходы от инвестиций;
  • подарки;
  • прощенные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной заработной платы;
  • прибыль от продаж продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат;
  • средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;
  • деньги от продажи недвижимого имущества.

Не придется платить налоги за мелкие активы: сбережения до 400 тысяч гривен, жилая недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов, и один автомобиль.

Сколько будут платить

Если украинец, у которого активы превышают вышеперечисленные, до 2022 года не подаст нулевую декларацию, то он заплатит:

  • 5% налога на разницу за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических человек;
  • 2,5% из ОВГЗ;
  • 10% с остальной собственности.

Налог на недвижимость

2022 общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

В 2022 году данный процент составляет:

  • 97,5 грн с 1 января;
  • 100,5 грн с 1 октября в связи с очередным повышением минимальной заработной платы.

Платить придется за каждый квадратный метр, превышающий:

  • 60 метров квадратных для владельцев квартир;
  • 120 квадратных метров для владельцев домов;
  • 180 квадратных метров для владельцев квартиры и дома вместе.

Сделки с недвижимостью также будут облагаться по-новому. Если вы продаете второй за год объект, который был в вашей собственности более трех лет, придется заплатить 5%. А если это третье или большее соглашение – 18%.

Раньше мы писали, что жилье в Украине стремительно дорожает, особенно это касается домов, привыкших называть "сталинки", "хрущевки".

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