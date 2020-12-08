Полноценные речные перевозки в Украине можно восстановить уже через год, – Скичко

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, один из соавторов закона Александр Скичко. По его словам, по разным причинам принять важный для транспортной отрасли базовый закон о внутреннем водном транспорте не удавалось в течение последних 12 лет, поэтому сам факт его принятия уже является историческим моментом для Украины.

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"Перевозчики сегодня, заказывая перевозки груза, даже не могут рассчитывать, что этот груз будет доставлен. Потому что бывали случаи, когда шлюзы просто не открывались или закрывались на ремонт на неопределенный срок. Это было связано с тем, что финансирование речки как таковой просто отсутствует. Но, к счастью, теперь есть перспективы, что водный транспорт будет восстановлен", – прокомментировал Александр Скичко.

Новый закон решает один из главных для восстановления речного транспорта вопросов – финансирование содержания рек в функциональном состоянии. Для этого, говорит Скичко, будет создан Государственный фонд внутренних водных путей: "Он будет наполняться за счет отчислений из акциза на топливо и таможенных платежей. Наполнение фонда будет происходить в автоматическом режиме. Эти средства будут использоваться для восстановления речной инфраструктуры".

Нардеп также заметил, что полноценный запуск речного транспорта станет возможным примерно через год, потому что на восстановление речной инфраструктуры требуется время – например, шлюзы находятся в катастрофическом состоянии, износ их составляет более 75%.

Запуск речных перевозок поможет существенно разгрузить автодороги – то, что перевозят 250 фур, могут перевезти две баржи.

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В первую очередь, по словам Александра Скичко, от недорогих и экологических речных перевозок выигрывают сельхозпроизводители, а с ними и конечные потребители пищевой продукции, поскольку ее себестоимость снизится благодаря уменьшению транспортных расходов.

Принятие Закона "О внутреннем водном транспорте" приветствовали в Евросоюзе. Как сказано в заявлении Представительства ЕС в Украине: "Принятие закона о внутреннем водном транспорте ... является важным событием во внедрении Соглашения об ассоциации/Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Закон направлен на обеспечение стабильной правовой базы для прокладывания пути к привлечению инвестиций". Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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