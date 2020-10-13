Полмиллиона украинцев потеряли работу за время карантина

Количество безработных в Украине за год выросло на 59% (159 тысяч человек) и составляет 427 тысяч человек. А с начала карантина, то есть с 12 марта, статус безработного получили 525 тысяч человек – на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет только о тех безработных, которые официально зарегистрировались.

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Такие данные предоставил Государственный центр занятости, передает Радио Свобода.

Больше всего – в 1,8-2,8 раза – количество безработных выросло в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве. А вот в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях их число увеличилось на 32-38%.

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При этом за тот же период 342 тысячи украинцев нашли работу через центры занятости. Правда, вакансий стало на 34% меньше, чем в 2019 году. Сейчас работодатели ищут в основном рабочих, продавцов, учителей и неквалифицированных работников.

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Также сообщалось, что на пике карантина, когда в Украине резко уменьшилось количество вакансий, около 3,1 млн человек, или 17% рабочей силы, находились в состоянии скрытой безработицы. Занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

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