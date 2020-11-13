Что такое стиминг-покупки и как покупать онлайн, чтобы не потерять деньги

Карантин привел к возникновению новых форм продажи в интернете. В частности теперь законны интернет-продажи лекарств.

Реклама

Но самой ходовой новинкой стали стриминговые продажи, то есть реализация товаров конечным покупателям в прямом эфире.

Как правильно делать стрим-покупки, разобрался сайт "Сегодня".

Что такое стриминг-продажи

"Стрим" – это передача видео и аудиоинформации в прямом эфире на различных площадках в интернете.

Стрим-продажи позволяют не просто купить товар в сети, а пообщаться вживую с людьми, которые его предлагают или уже купили. Модно увидеть, как вещь выглядит на человеке, если это, к примеру, одежда, как работает, если это, гаджет и так далее. Услышать онлайн мнение других покупателей. И только после этого принять решение о покупке.

Реклама

Как рассказал нам глава правления международного бизнес- объединения "The WALL-Ukraine" Виталий Грусевич, крупные ритейлеры пытаясь создать оптимальный опыт покупки, еще до начала пандемии пришли к прямой трансляции (стриминг) продаж товаров в интернете.

"Преимуществом является определенное отсутствие границ между онлайн-покупкой и физическим посещением магазина, делается акцент на живую демонстрацию качеств товара, его лучшие характеристики и ценность, прямой визуальный контакт с аудиторией", – говорит Виталий Грусевич.

Как это работает

Эксперты говорят, что, если покупать товары на известных маркет-плейсах, то вероятность остаться и без денег, и без товара практически отсутствует. Но, поддавшись уговорам зазывалы, вполне вероятно купить то, что вам не очень-то и нужно.

Глава директората в Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос отметил: стриминг-продажи – намного более активная форма воздействия на покупателя, чем офлайн продажи.

Чаще всего так приобретаются модные трендовые вещи. Это товар, который "купили все", поэтому будет неправильно откладывать покупку, если хочешь быть в тренде.

"Человек, находящийся в готовности купить, уже не может принять решения об отмене покупки. Он даже не догадывается, что не сам принял решение купить, за него это сделал маркетолог. Лучше всего такая схема работает в отношении эмоциональных людей, которые склонны делать на импульсивные покупки (пример – в прикассовой зоне, пока стоят в очереди)", – отметил Андрей Кривонос.

Требования к продавцам – максимальная технологичность самой продажи. Продукт должен выглядеть красиво, однозначно, есть видео его использования, четкая цена. Его можно купить в один клик.

Реклама

По словам Виталия Грусевича, важным моментом таких продаж является профессионализм ведущих. Это, как правило, известные блогеры, узнаваемые ведущие, популярные артисты.

"Такая модель продаж опирается на импульсивность покупателя, есть опасность, что через некоторое время он может передумать и отказаться от покупки", – признает Виталий Грусевич.

Поэтому продавцы выходят на связь прямо во время проведения трансляции, усиливают коммуникацию, быстро оформляют заказ.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подметил такой нюанс: если вы выбираете нужную вам вещь, например, шины для автомобиля, и чемпион мира в "Формуле-1" говорит, что они хорошие, вы их купите и не прогадаете.

"Это действительно будет неплохой товар, так как известные люди-информационные мейкеры, что попало рекламировать не будут, – утверждает Олег Пендзин. – Они капитализировали свое имя и на этом зарабатывают. Не терять лицо, а затем и капитализацию имени – для них является делом чести".

А как у нас

В настоящее время в Украине ниша свободна, а продажи по такой модели точечные. Прежде всего их обеспечивают известные блогеры. Через свои аккаунты в социальных сетях они проводят стриминг-продажи товаров, промокод на услуги компаний, с которыми сотрудничают, а также разыгрывают подарки.

Есть некоторые отдельные медиа, но они ориентируются на один-два вида товаров.

"В Украине пандемия дала толчок развитию стриминг-продаж, – анализирует Андрей Кривонос. – Образно говоря, если бы не было пандемии, надо было бы ее придумать. Она ускорила внедрение многих вещей, до которых мы могли бы еще долго идти в привычных условиях".

Полезные советы

Реклама

Дав в руки маркетологов высокоскоростной интернет, им дали еще одну возможность продать вам тот или иной товар. Единственное препятствие для стриминг-продаж – языковый барьер.

Но чтобы не прогадать, наши эксперты предложили ряд полезных советов.

- Делать покупки только на известных интернет-платформах, доверять стримингу от хорошо известных людей с именем.

- Не обязательно переходить по ссылкам, предлагающим якобы выгодные покупки. Тот, кто перешел, подсознательно уже готов купить предлагаемый товар.

- Прежде чем оплачивать покупку, стоит еще раз подумать, нужна ли вам эта вещь.

- Дабы не истратить слишком много, надо установить на банковской карточке ежедневный лимит проплат через интернет, например, 100 долларов. Многие банки делают это самостоятельно.

Кстати, с началом карантина, но после отмены весеннего локдауна, наибольший прирост в онлайн-продажах коснулся аксессуаров для планшетов и электронных книг, комплектующих к компьютеру. В топе товарных категорий, где наблюдалтся подъем, в основном электроника, товары для хобби и спорта, а также "мода и стиль".

Подельные товары намного чаще можно купить в магазинах, чем в интернете. Подробнее смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама