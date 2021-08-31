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Покрасила волосы и "отпустила" челку: "Дія" не распознала украинку из-за смены имиджа

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
31 августа, 15:08
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"Дія.Підпис" работает с помощью идентификации лица – нейросеть анализирует движения и сравнивает его с изображением в паспорте
"Дія" может не распознать пользователя из-за смены имиджа. Коллаж: "Сегодня"
"Дія" может не распознать пользователя из-за смены имиджа. Коллаж: "Сегодня"

Министерство цифровой информации завершило тестирование covid-сертификата в "Дії", однако украинцы все равно находят серьезные недостатки в работе приложения. Так, одна из пользовательниц Сети пожаловалась на "Дія.Підпис".

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Наталья Соловьева рассказала, что приложение не распознает ее после смены имиджа. Девушка покрасила волосы и не смогла осуществить операцию в "Дії".

"Дія.Підпис" – одна из самых современных

Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью Оксане Соколовой заявил, что в украинском приложении электронная подпись одна из самых современных технологий. "Дія.Підпис" работает с помощью идентификации лица. Нейросеть приложения анализирует движения лица и сравнивает его с лицом в паспорте.

Несмотря на все заявления Минцифры о корректной работе "Дії", пользователи интернета до сих пор сталкиваются с проблемами. Наталья Соловьева в комментариях под видео с Баником рассказала, что сменила имидж и теперь приложение ее не распознает.

"Дія ещё не совершенна. Не могу получить подпись, потому что меня не узнает программа. Причина в том, что я поменяла цвет волос с белого в черный и отпустила челку. И все: Дія не узнает. Как так? Для кого разрабатывали программу? Для мужчин? Можно поинтересоваться? Паспорт выдаётся на 10 лет. За это время женщина может постареть, изменить свою внешность с помощью косметолога, парикмахера. И тут бац: система не узнает", - сетует женщина.

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Напомним, приложением "Дія" пользуются шесть миллионов украинцев, сервисом еМалятко – 86% родителей, а 60% бизнеса в Украине открывается онлайн. Кроме того, почти 400 тысяч украинцев сгенерировали свою защищенную подпись в "Дія.Пидпис" за четыре месяца, заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тем временем национальный почтовый оператор "Укрпочта" перешел на прием электронных паспортов в "Дії". Ранее компания принимала электронные документы только для выдачи отправлений и денежных переводов.

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