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Погода или биржевая паника? От чего зависят цены на газ в Европе и можно ли их предугадать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 10:17
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Вместе в экспертом разбираемся в причинах повышения цен на газ и том, почему никто не предугадал энергетический кризис в Европе
Что влияет на биржевые цены на газ
Что влияет на биржевые цены на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Этой осенью цены на свободном рынке на газ были крайне нестабильными и побили все рекорды за последние годы.

Сначала цены на бирже взлетели до рекордного максимума и почти пересекли отметку в 2 тыс. долларов, а потом за один день обвалились на 35%.

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Причиной такого стремительного прыжка некоторые считают заявления президента России Владимира Путина об энергетическом кризисе в ЕС, а другие обвиняют во всем погодные условия.

Что же влияет на биржевые цены на голубое топливо, "Сегодня" рассказал сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии.

По словам эксперта, в этом случае одновременно сыграло очень много факторов, а спрогнозировать эту ситуацию и ее дальнейшее развитие очень сложно.

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Сложно это из-за специфики бирж, которые ведут себя непредсказуемо и зависят от спекулятивного фактора.

"Биржи ведут себя непредсказуемо. Не найдете ни одного человека ни в Украине, ни за рубежом, который предусмотрел бы такой резкий скачок цен", – говорит Марунич.

Однако выделить некоторые обстоятельства, которые могут влиять на рост и падение цены на газ все же можно – это:

  • психологические характеристики (паника на бирже);
  • заполненность хранилищ газом;
  • ожидания продавцов;
  • состояние европейской промышленности (ведь именно промышленность – это основной потребитель природного газа);
  • объем потребления газа в ЕС (после окончания локдауна спрос резко возрастает, а во время простоя экономики резко падает);
  • способность поставить газ другими путями (зависимость от одного источника поставок);
  • погодные условия (холодная зима требует больших объемов голубого топлива).

Не стоит забывать и о факторе, который создает российский газопровод "Северный поток-2", говорит аналитик. Однако и преувеличивать его значение – не стоит.

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Напомним, что скандальный газопровод, который проходит в обход территории Украины уже построен.

18 октября компания оператор сообщила, что первую нить потока уже закончили заполнять технологическим газом и она готова к работе.

Однако запустить "Северный поток-2" можно только после прохождения процедуры сертификации и получения всех разрешений.

О том, как она происходит и когда может закончиться, читайте в нашем материале.

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