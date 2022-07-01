Подоляк рассказал, сколько экономике России осталось "до дна"

Акции "Сбербанка" и "Газпрома" летят вниз

Кризис подкрался незаметно / Коллаж "Сегодня"

Российской экономике до полного краха осталось буквально "несколько минут", если мерять проблему при помощи циферблата часов.

Так считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, написав по этому поводу твитт на своей странице.

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Мнение

"Все идет по плану 2.0? Из-за отказа платить дивиденды акции ключевых кормушек элиты России – "Сбербанка" и "Газпрома" – упали до 15-30%. Конец эпохи "зажиточных нулевых". Часы готовятся пробить полночь, карета стремительно превращается в тыкву – российская экономика пробивает дно", – считает Подоляк.

В предыдущем твитте советник руководителя ОП рассказал, что у Путина идет не по плану 1.0.

"Все идет по плану? Вновь как жест доброй воли российские войска бегут с о. Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов – больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z", – отметил Подоляк.

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