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Подготовка к отопительному сезону: "Нафтогазу" напомнили о договоренности с Кабмином

10 июня 2021 18:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Производители тепловой энергии должны иметь возможность реструктуризация задолженности, говорит Шмыгаль

Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

Минэнерго, Минрегион и НАК "Нафтогаз Украины" провели совещание по поводу реализации плана подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, одной из приоритетных задач является реструктуризация задолженности производителей тепловой энергии, которая должно быть выполнена в соответствии с меморандумом, подписанным между правительством и городскими головами. Также речь шла о важности урегулирования всех вопросов, чтобы страна стабильно прошла отопительный сезон.

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Напомним, 31 мая тепловики обвинили "Нафтогаз" в дискриминации и потребовали снижения цены газа. В Межотраслевой ассоциация по развитию систем теплоснабжения заявили, что НАК не выполняет поручение президента по договору о поставках природного газа.

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Также напомним, что над разработкой меморандума работали правительство, профильный комитет Верховной Рады, народные депутаты, Офис президента и Ассоциация городов Украины. Документ регламентировал следующие договоренности:

  • тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2020/2021 должны были оставаться неизменными;
  • реструктуризацию задолженности перед "Нафтогазом", образовавшуюся из-за разницы между выручкой теплокоммунэнерго и тарифной выручкой;
  • теплокоммунэнерго смогли заключать годовые договоры с "Нафтогазом" по выгодной цене.

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