Поддержка бизнеса на карантине: Зеленский внес законопроект в Раду

Президент обещал утвердить документ в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о поддержке бизнеса, который страдает от карантинных ограничений.

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Проект закона 4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-Co V-2" сегодня зарегистрирован на сайте ВР.

Как ранее рассказывал сам Зеленский в своем видеоблоге, законопроект предусматривает следующие меры поддержки:

Помощь ФОПам (в случае закрытия) и их работникам (в случае увольнения), которые закрываются на карантин выходного дня и сотрудники вынуждены не работать. Размер такой помощи составит 8 тысяч гривен;

Помощь бизнесу для сохранения рабочих мест. Если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск – государство выплатит сумму, пропорциональную т.н. вынужденному простою в размере до 8 тыс. грн на одного работника;

Если из-за усиления карантина деятельность запрещается, предприниматель получает компенсацию за плату ЕСВ за своих сотрудников;

Налоговые долги до 3060 грн "простят";

При усилении карантина 200 тыс. ФОПов первой группы освободят от всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. Украинцев же оповестят о введении локдауна за 7-10 дней. Читайте в нашем материале, когда и на сколько могут закрыть страну.

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