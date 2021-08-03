"Подарок" Украине от МВФ и осуждение "Северного потока – 2" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости вторника, 3 августа

В Германии решили воздействовать на Россию с помощью санкций. Коллаж: "Сегодня"

В 9 странах выступили на защиту Украины и осудили договор США о "Северном потоке – 2", МВФ дал добро Киеву, цены на аренду жилья поднялись и этот процесс продолжится, Зеленский подписал закон о введении штрафов за перегруженные фуры, а цены на гречку и хлеб остаются под вопросом.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости вторника, 3 августа.

Украина дождалась положительного решения от МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей.

SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет около 2,73 млрд долларов. Помощь – безвозмездная, то есть это не кредит, возвращать деньги не нужно. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение фонда и назвал его "хорошим подарком" к 30-летию независимости Украины.

Реклама МВФ поможет преодолевать последствия коронакризиса, заявила Кристалина Георгиева / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Цены на съемные квартиры снова взлетели

Стоимость аренды жилья в Украине выросла на 10-15% с начала 2021 года. При этом сильнее всего дорожали малогабаритные квартиры в домах старой застройки, расположенных неподалеку от метро или других транспортных развязок.

Максимальное повышение цен (на 15%) зафиксировано в крупнейших городах – Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве. В других областных центрах выросли на 5-10%. До конца года цены могут подскочить еще на 10-15%.

Аренда жилья подорожала / Фото: Сегодня

В тренде Доллар и евро снова ушли в пике – курс валют НБУ

В 9 странах осудили договор США о "Северном потоке – 2"

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Представители девяти стран выступили против договоренности США и ФРГ о "Северном потоке – 2". Соответствующее заявление размещено на сайте председателя Комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки Роберта Менендеса. Политик и его коллеги из европейских стран подписали совместный документ, в котором выступили против газопровода и призвали НАТО поддержать Украину.

В США и странах ЕС поддержали Украину. На фото справа – сенатор Роберт Менендес. Коллаж "Сегодня" / Фото: Nord Stream 2, Senator Bob Menendez

Зеленский ввел штрафы за перегруженные фуры

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит административную ответственность за нарушения в сфере габаритно-весового контроля. Народные депутаты проголосовали за соответствующий законопроект №3743 еще 29 июня 2021 года. Основные цели документа: избежание разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП, сохранение жизни и здоровья людей.

Реклама Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за перегруз фур. Коллаж "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины

Подорожает ли хлеб и подешевеет ли гречка

Непогода – град и проливные дожди сменялись засухой – уничтожила внушительную часть урожая некоторых украинских фермеров. Аграрии в Черниговской области бьют панику, так как им придется пересеивать пшеницу. Эксперты же успокаивают: существенного подорожания хлеба ожидать не стоит. А любимая украинцами гречка, которая сейчас стоит приблизительно 40 гривен и выше, может даже подешеветь.