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Почти пятая часть населения Украины окажется за чертой бедности из-за коронавируса и карантина

12 ноября, 10:23

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Почти 80% украинских семей потеряли источники дохода из-за эпидемии

Девять миллионов украинцев из-за эпидемии могут оказаться за чертой бедности. Такой вердикт вынесло Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Там объясняют, что у 40% украинских семей теперь по меньшей мере по одному безработному. Вдвое больше домохозяйств потеряли источники доходов, отмечают в ООН. Как стало известно новостям "Сегодня", в Управлении отмечают, что социально-экономические последствия для регионов востока, где продолжаются боевые действия, станут катастрофическими.

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А тем временем украинский бизнес бьет тревогу из-за карантина выходного дня. По словам его представителей, страна не выдержит локдауна. Полное закрытие на выходные может стать финальной точкой в ​​работе некоторых предпринимателей.

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Напомним, рестораторы в разных городах выходили на акции протеста против карантина выходного дня. В частности, митинги прошли в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кризис ООН карантин бедность экономический кризис коронавирус

Источник: Сегодня

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