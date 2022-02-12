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Почему я за "вышку"? ТОП-4 причины, ради которых стоит идти учиться

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 февраля, 19:03
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Делимся инсайтами, так ли важно образование на современном этапе
Высшее образование как составляющая успешной жизни
Высшее образование как составляющая успешной жизни / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Продукт, на который действительно не стоит жалеть инвестиций, – это образование. В наше индустриальное время, период постоянных кризисов это особенно актуально.

Меня зовут Ульяна, и я расскажу вам инсайты, которые выделила лично для себя в период обучения и после него. Они точно станут полезны для вас или ваших детей

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Спойлер: я убеждена, что высшее образование – необходимая составляющая каждого сознательного человека, получив соответствующие знания, он может называть себя экспертом в той или иной сфере. Однако я никогда не осуждала людей, считающих иначе, и вам не советую, потому что частичка истины в этом есть (что подтверждено опросами международных компаний и их опытом).

Почему? Этому есть достаточно простые объяснения. Но начнем мы с преимуществ, которые я выделила для себя в период обучения и после него.

Фундамент уверенности и самоуважения

Высшее образование и постоянное пребывание в социуме с высокообразованными людьми есть основой для формирования вас как личности, помогает реализовать свои стремления, идеи, цели. Таким образом, вы расширяете кругозор и становитесь носителем действительно авторитетных мнений, которые усвоили от ученых с опытом и признанием.

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Однако есть и другая сторона этого – большинство украинцев считают наше образование низким или посредственным. Как передает Укринформ, согласно опросу, проведенному Институтом социальной и политической психологии НАПН совместно с Ассоциацией политических психологов Украины, только 9,7% украинцев высоко оценивают наше образование. По мнению 51,6% опрошенных, качество образования среднее, четверть (24,6%) считает его низким.

Диплом как знак качества

Пока для устройства на работу большинство работодателей рассматривают кандидата, имеющего высшее образование.

Но самое примечательное то, что тенденция идет на убыль. К примеру, по данным LinkedIn, самые популярные работодатели больше не требуют диплома у своих работников для устройства на работу. По словам главы компании Apple Тима Кука, около половины его сотрудников не имеют высшего образования.

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А Google вообще создал собственную учебную базу, что в какой-то мере можно противопоставить уровню университетского образования. Правда, учиться там нужно не 4 года, а полгода, и ориентация в основном на ИТ-направление, дизайн, управленческую сферу.

Как бывший управленец, скажу по собственному опыту: принимая людей на работу, особого внимания на образование я не обращала (хотя и часто, по собственным убеждениям, могу дискриминировать людей по этому признаку). Личность познается на собеседовании и после нескольких дней стажировки, иногда его знания гораздо глубже, чем дает то или иное учебное заведение.

В конце концов я поняла одно: основное преимущество для работы – это предыдущий опыт и нынешние умения или перспективы, а не сам факт наличия диплома.

Софт скиллз и критическое мышление

К этому списку следует добавить многозадачность. Действительно, совмещая обучение с работой, а работу с саморазвитием, человек вырабатывает один из важнейших навыков – функциональность. А от этого ответвляется и критическое мышление, и умение созидать ситуацию сквозно, и кристаллизация лидерских свойств.

Будем бедны?

Люди, имеющие более низкий уровень образования, живут несколько беднее, чем получившие высшее. Тезис не мой, а вывод из исследования Центра Пью.

Согласно ему, 22% человек в возрасте 25-32 лет, имеющие только диплом о среднем образовании, живут в бедности по сравнению с 6% молодежи, получивших высшее образование. Эти тенденции становятся еще ярче в современном мире: в 1979 году только 7% человек без высшего образования жили в бедности.

Мнение работодателя

Интересное мнение в своем блоге выразила генеральный директор HeadHunter. Она отметила, что качественное высшее образование дает навыки, а не сухие знания. По словам Александры, оно также дает основополагающий этикет профессий.

"Я вижу примеры сотен журналистов, которые не имеют образования и допускают ужасные ошибки этические и не только. А образование погружает тебя в грамотную среду (это комьюнити сверхважное для хорошей карьеры). Оно учит учиться. А еще лучше – пожить в общежитии/кампусе (навыки жизни подключатся)", — сказала гендиректор HeadHunter.

Не работа, а каторга?

48% украинцев довольны своей работой, а 45% не устраивает их занятость. При этом доля довольных мужчин больше, чем женщин.

Да, среди мужчин доля довольных – 51%, недовольных – 41%, а среди женщин – 47% и 48% соответственно.

Этот показатель зависит также и от возраста человека. Например, исследование показало:

  • 88% человек в возрасте 19-23 года вполне удовлетворены своей работой;
  • 47% человек в возрасте 24-30 лет недовольны;
  • каждого второго в возрасте 31-40 лет устраивает занятость;
  • 48% человек в возрасте 41-60 лет недовольны работой;
  • 39% человек в возрасте 51-60 лет удовлетворены;
  • 55% старших за 60 лет устраивает их занятость.

Напомним, что уровень безработицы в Украине в 2022 увеличится и в среднем составит 10% от трудоспособного населения.

Раньше мы также рассказывали, что заставляет украинских врачей ехать в Германию, и какие там условия труда.

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