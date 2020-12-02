Українська
$ 28,56
34,22
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Почему Украина не получила очередной транш МВФ: Шмыгаль назвал две причины

2 декабря, 17:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина четко выполняет структурные маяки, определенные Фондом

Пересмотр программы stand-by Международного валютного фонда, по результатам которого Фонд должен был принять решения о предоставлении траншей Украине, застопорился из-за нескольких проблем.

Реклама

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

Он напомнил, что, согласно меморандуму с МВФ, есть 10 структурных маяков: четыре из которых Украина уже выполнила, а шесть – выполняются с опережением сроков.

"К ним у чиновников Фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой".

По его словам, основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководителя Нацбанка.

Реклама

"Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство Национального банка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли", – продолжает глава правительства.

В тренде
Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2"

Далее последовал спровоцированный решением Конституционного суда антикоррупционный кризис, говорит Шмыгаль.

"Решение КС обескуражило и послов стран G7, и МВФ. Вопрос с КС пока остается на повестке дня и его надо решать на законодательном уровне. Все ветви власти консолидированно работают над решением этого вопроса", – подчеркнул премьер.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко тоже заявил, что Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы stand-by МВФ, но транша пока не будет.

Также напомним, что Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагалось, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

Отставка Смолия: транша от МВФ не будет?
Реклама

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кредиты КСУ транш stand-by МВФ Денис Шмыгаль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсий
Украинцев старше 65, 75 и 80 лет ждет повышение пенсийЭкономика
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять