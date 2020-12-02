Почему Украина не получила очередной транш МВФ: Шмыгаль назвал две причины

Пересмотр программы stand-by Международного валютного фонда, по результатам которого Фонд должен был принять решения о предоставлении траншей Украине, застопорился из-за нескольких проблем.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью Корреспонденту.

Он напомнил, что, согласно меморандуму с МВФ, есть 10 структурных маяков: четыре из которых Украина уже выполнила, а шесть – выполняются с опережением сроков.

"К ним у чиновников Фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой".

По его словам, основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководителя Нацбанка.

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"Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство Национального банка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли", – продолжает глава правительства.

Далее последовал спровоцированный решением Конституционного суда антикоррупционный кризис, говорит Шмыгаль.

"Решение КС обескуражило и послов стран G7, и МВФ. Вопрос с КС пока остается на повестке дня и его надо решать на законодательном уровне. Все ветви власти консолидированно работают над решением этого вопроса", – подчеркнул премьер.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко тоже заявил, что Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для пересмотра программы stand-by МВФ, но транша пока не будет.

Также напомним, что Украина получила первый транш по программе МВФ stand-by в начале июня-2020. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагалось, что в течение 16 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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