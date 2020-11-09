Почему нельзя вскрывать непонятные посылки? Новая схема мошенников набирает обороты

Новая схема мошенников, когда украинцам приходят посылки, которых они не заказывали, набирает обороты. Пользователи соцсетей активно жалуются на фейковые бандероли с "ювелирными украшениями". О том, что делать в таком случае, и почему мошенническая схема срабатывает, узнали журналисты "Сегодня".

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"Я получил от почтового оператора уведомление, что на мое имя была посылка, в уведомлении было указано ювелирное украшение, хотя я ничего не ждал. Сразу набрал отправителя, а у отправителя телефон отключен", – рассказывает свою историю киевлянин Артем.

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Он сразу заподозрил неладное, но на почту все-таки отправился – чтобы выяснить, что к чему. Так как конверт пришел наложенным платежом, его разрешили открыть. На упаковке снаружи было указано на английском языке, что в посылке находится ювелирное украшение стоимость 29,99 долл., хотя в накладной стояла цена 150 гривен – за товар и доставку. Внутри в еще одном опломбированном пакете оказался кулон, едва ли похожий на драгоценность – покрашенный под золото пластик.

Другую жертву аферистов Христю Венгринюк на почте поджидал подарочный конверт с надписью "С днем рождения!". Внутри – якобы пластиковый сертификат на сумму 1500 гривен на покупку ювелирных украшений.

"Открыла пакет, чтобы проверить, а в пакете еще пакет. Работники почты сказали, что это запломбированный пакет, и если я открою его, то уже нельзя вернуть. Под той пломбой была таблетка для посудомойки... Пришлось заплатить 172 гривни", – рассказывает Христя.

Почтовый оператор подтверждает, что только за последний месяц у них было около сотни случаев с псевдоювелиркой, которую получатели не заказывали.

"Мошенники пакуют в закрытый пакет, отправляют человеку, который этого не заказывал. Но, когда получаешь несколько посылок, все не распаковываешь и просто оптом платишь", – рассказывает директор по коммуникациям почтового оператора Елена Плахова.

Самостоятельно проверять содержимое пакетов на почте не могут, ведь это – клиентская тайна. Нет и "черного списка" отправителей.

"Эти мошенники работают группами. Каждый раз приходит новый человек. Мы кого-то заблокируем заблокируем, но он будет не от себя отправлять, а кого-то попросить", – объясняет Плахова.

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Свежая схема с фальшивым золотом кое-чем отличается от аналогичных – здесь расчет не на случайность или невнимательность получателя, а на желание завладеть чем-то ценным почти задаром. Психолог Дмитрий Попов пеняет на отсутствие у многих людей критического мышления. Несмотря на суровую реальность, многие из нас до сих пор верят в чудеса, сумасшедшие скидки, щедрые подарки от незнакомцев и драгоценности за бесценок.

"Это жадность, алчность. Золото человек ассоциирует с дорогостоящим и небольшим по объему изделием. Это хорошая инвестиция... Почему-то люди продолжают наивно верить в ситуацию, что кто-то бесплатно или за очень небольшие деньги готов им дать какой-то ценный продукт", – говорит Попов.

Такую мошенническую схему можно отнести к социальному инжинирингу – психологической манипуляции, с помощью которой злоумышленнику удается обмануть жертву. И в полицию в таких случаях обращаются единицы.

"Люди, когда становятся жертвами таких мошенничеств, стесняются обращаться в полицию или даже рассказывать родственникам. Но, мне кажется, в любом случае человек, которого обманули, должен об этом заявить", – говорит эксперт по безопасности спикер МВД Владимир Полищук.

Такие действия можно квалифицировать как завладение средствами мошенническим способом. Учитывая небольшие суммы, это административное нарушение, то есть злоумышленникам грозит штраф. Но если полиция докажет, что речь идет о тысячах, а может даже сотнях тысяч украденных гривен – это уже криминал. Правда, особенность подобных схем – в том, что они находятся на грани между преступлением и агрессивным маркетингом. А значит, противостоять аферистам можем только мы сами, взяв за правило, что подарки от незнакомцев – это всегда опасность.

Напомним, ранее мы писали о других опасностях, подстерегающих украинцев в чатах и переписках. Например, мы выяснили у экспертов по безопасности, почему нельзя переходить по ссылкам в "письмах счастья".

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