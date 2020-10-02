Почему Нацбанк "топит" гривну перед выборами

В преддверии местных выборов в Украине экономисты и политологи обратили внимание на нетипичное для предвыборного периода поведение курса гривны: национальная валюта вдруг резко ослабела. Хотя ранее до выборов власти старались держать ее курс стабильным, а еще лучше – укреплять, повышая тем самым свой рейтинг. Теперь же Нацбанк, образно говоря, "топит" гривну перед выборами. Финансисты советуют закупаться валютой. Чем обоснована курсовая политика регулятора выяснил сайт "Сегодня"

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Мы ответили на вопросы:

- Почему курс гривны опустился ниже 28 грн/доллар

- Снизит ли ослабление гривны рейтинг партии власти

- Что будет с курсом до местных выборов и после них

Как держали гривну

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, стабильность курса национальной валюты, а еще лучше ее укрепление, всегда положительно влияет на симпатии избирателей к действующей власти и наоборот.

Даже если вспомнить последние президентские и парламентские выборы 2019 года (март и июль), то, по данным НБУ, 28 февраля курс гривны был 27 грн/доллар, а 15 марта – 26,7 грн/доллар. В июле он опустился с 26,17 (1 июля) до 26,03 (21 июля, в день выборов), продолжив крепчать и после выборов – 31 июля было 25,08 грн/доллар.

Экономист, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский уверен, что фундаментальных причин для резких колебаний обменного курса как в сторону девальвации, так и в сторону укрепления, на сегодняшний день нет. Тем не менее, за полтора месяца гривна обесценилась, по официальному курсу Нацбанка, на 99 копеек или на 3,6%– с 27,34 до 28,33 грн/доллар.

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Что говорят экономисты

Олег Пендзин, тем не менее уверен, что Нацбанк, имея 29 млрд золотовалютных резервов и ежедневный объем торгов валютой на межбанковском рынке в пределах 100 млн долларов мог с помощью регулярных продаж валюты и не опускать курс ниже 28 грн/доллар.

Виктор Скаршевский отметил, что за последние полгода спрос на валюту сократился больше, чем ее предложение.

"Были опасения, что резко снизится приток валюты от гастарбайтеров (в 2019 году, по данным НБУ, заробитчане обеспечили Украину валютой в сумме 12 млрд долларов), но статистика показывает, что проседание составляет всего минус 5%, – анализирует Виктор Скаршевский. – Невозможность турпоездок в Европу привела к тому, что миллиарды долларов, которые расходовались нашими согражданами за рубежом, остались в Украине и пополнили предложение валюты. С начала 2020 года, продажа валюты населением превысила на 1,2 млрд долларов ее покупку".

Чего ждать до выборов

Все эксперты уверены: в октябре никакого роста курса доллара больше не будет.

"За последнюю неделю Нацбанк потратил 160 млн долларов на укрепление курса гривны, – отметил Олег Пендзин. – Пока это остановило девальвацию, но уверен, что в октябре продажи валюты продолжатся, а гривна укрепится в течение трех ближайших недель до 28-28,2 грн/доллар".

С ним согласен и Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, по мнению которого, политическая воля властей и экономические возможности Нацбанка приведут к тому, что в октябре в Украине не стоит ждать никаких экономических потрясений, в том числе и девальвации гривны.

Чего ждать после выборов

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А вот в течение двух последних месяцев нынешнего года ситуация изменится.

"Плавная девальвация гривны ускорится после местных выборов, учитывая, что и в этом, и в следующем году декларируется среднегодовой курс выше 29 грн/доллар. Это значит, что можем увидеть и 30 грн/доллар", – прогнозирует Вадим Карасев.

Виктор Скаршевский также уверен, что до конца 2020 года обменный курс достигнет 29-29,5 грн/доллар.

Причины ослабления курса – активизация импорта и роста цен на импортные энергетические товары, из-за чего гривна будет постоянно находиться в небольшом девальвационном тренде. А сдерживающего фактора в виде значительных интервенций Нацбанка ожидать вряд ли приходится.

Что говорят политологи

Политические эксперты уверены: нынешнее ослабление курса гривны мало повлияет на электоральные симпатии населения. Хотя не отрицают, что этот факт дает небольшой козырь оппонентам нынешней власти в их предвыборной агитации.

"Напомню, что это местные, а не всеукраинские выборы, – говорит политолог Вадим Карасев. – На симпатии избирателей местных территориальных общин небольшие колебания курса влияют мало. Вот если бы доллар вдруг обесценился втрое, как было в 2015 году, тогда и шансы провластных кандидатов на то, что за них отдадут на выборах голоса, упали бы в разы".

Карасев добавил, что Украина в условиях карантина и мирового экономического кризиса все больше ощущает проблемы недопоступления доходов бюджета. Чем ниже курс гривны, тем более конкурентоспособны наши товары за рубежом, экспорт растет, доходы казны от налогов тоже растут. Поэтому экономическая ситуация в стране вынудила Кабмин и Нацбанк избрать путь мягкой девальвации гривны, несмотря на фактор выборов.

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Владимир Фесенко говорит, что стабильность курса гривны важна как для бизнеса, так и для настроений населения.

"Но плавные изменения курса в пределах одной гривны уже привычны, поэтому отдельно не влияют на настроение избирателей. Больше сейчас влияют экономические и эпидемиологические проблемы и тарифы на коммунальные услуги. Колебания курса сказываются на выборе избирателя, если они значительны – на гривну в день и более – и происходят в последнюю неделю перед голосованием", – уверен Владимир Фесенко.

С 1 октября не всякая гривна – деньги. Нельзя теперь рассчитаться банкнотами выпуска до 2003 года и монетами по 25 копеек. Но их можно обменять в банке на платежные деньги. Подробнее смотрите в сюжете

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