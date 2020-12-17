Почему банкинг в смартфоне набирает особые обороты в 2020-м и к чему это приведет

В Украине вырос спрос на банки в телефоне. За последний год выросли и предложения, а необанкинг становится конкурентным на нашем рынке. Именно с началом пандемии украинские потребители все больше предпочитают онлайн-услуги. В мире тенденция еще более существенная. По данным Business Insider Intelligence, в 2020 году пользователей необанков стало на 12 млн больше, чем в 2019-м. А в ближайшие 4 года, по прогнозам экспертов, количество пользователей увеличится почти вдвое и достигнет отметки 98 млн.

В "год кризиса" потребители разного возраста и экономического уровня оценили удобство покупать дома, делать различные финансовые операции и даже платить штрафы онлайн. На первом месте среди онлайн-маркетов – так называемое поколение Z. Именно на них делают ставки новейшие банки в маркетинговых стратегиях, активно борясь за современную молодежь.

К примеру, izibank, один из новых игроков на поле украинского необанкинга, который в этом году стартовал в бета-режиме, фокусируется на простоте, которую ценят превыше всего милениалы.

Украинская бизнесвумен Анна Тигипко, которая училась в Лондонской бизнес-школе и имеет опыт правления в группе ТАСКОМБАНК, а сейчас и основательница izibank, рассказывает, что функционально все необанки очень похожи, но главные отличия – технологии и меркетинговые подходы.

"В борьбе за клиента важнее всего – слушать его потребности, выстраивать правильный юзер экспириенс. Здесь играют роль и фановые потребности, и практическая легкость для пользователя, – делится опытом Анна. – Бесконтактные и онлайн-платежи в период пандемии – это также о легкости, украинские потребители чувствуют это, поэтому все чаще переходят на NFC-расчеты и оплаты через интернет-платформы и банки".

Украина пока занимает 4 место в Европе по темпам прироста объемов NFC-платежей. Kantar MMI обнародовали результаты исследования, которое показывает: приложениями Apple Pay и Google Play пользуются примерно 1,7 млн украинцев. Эти цифры будут расти и в Украине, и в мире. Диджитализироваться будут все виды услуг в любой сфере бизнеса, а необанкинг наконец станет абсолютно обычным делом.

По мнению специалистов финтех, нео должны окончательно заменить классические банки с отделениями.

Справка. Анна Тигипко родилась 9 мая 1984 года в Днепре, в 1997 году переехала в Киев, где училась в гимназии № 153 им. А.С.Пушкина, а с 2002 года продолжила обучение за рубежом в St Edward's School (Oxford). Высшее образование получила в European Business School of London (2002-2005 гг.) И в CASS Business School, City University (Master's degree 2006-2007 гг.).

Замужем, воспитывает 4 детей. Активно занимается спортом, в частности – бегом и плаванием. Дочь украинского предпринимателя Сергея Тигипко.

В 2019 году Анна Тигипко инициировала создание украинского мобильного банка – izibank. Этот финтехпроект создан совместно с группой ТАС и работает на лицензии ТАСКОМБАНКа. К идее банка без отделений Анну подтолкнули тенденции в Украине и в мире: переход к мобильным технологиям, уход от оффлайна, уменьшение количества банковских отделений.

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