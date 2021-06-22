По удостоверению льготников в транспорт скоро не будут пускать – Кабмин подал в Раду законопроект

Кабинет министров утвердил и подал в Верховную Раду законопроект, который отменяет бесплатный проезд для всех категорий льготников в общественном транспорте. Если граждане льготных категорий в трамвае или автобусе могли показать удостоверение и ехать бесплатно, то в случае принятия этого закона они должны будут платить за проезд на общих основаниях. Однако вместо льгот им будет выдаваться некоторая сумма в качестве компенсации за проезд.

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Сайт "Сегодня" разбирался, как могут измениться правила проезда для льготников, и какие еще льготы, кроме транспортных, планируется монетизировать.

Хотели просто принять постановление

В апреле этого года сайт "Сегодня" уже писал о том, что в правительстве надумали отменить льготный проезд в транспорте. Причем тогда это планировалось сделать просто постановлением Кабмина. Проект такого документа появился на сайте Министерства социальной политики для общественного обсуждения. И вызвал шквал критики. За неделю, пока длилось обсуждение, проект собрал 65 негативных отзывов и всего лишь 10 голосов в поддержку.

Юристы тогда обращали внимание авторов документа, что вопросы оплаты проезда и льгот должны регулироваться законами, а не постановлениями Кабмина. Поэтому проект постановления убрали с обсуждения. А сейчас он "воскрес" уже в виде законопроекта №5651.

Решение переложили на местные власти

Кабминовский законопроект представляет собой, по сути, перечень законов, в которые вносятся изменения. Транспортные льготы отменяются просто: из всех законов убираются пункты о том, что в транспорте можно бесплатно ездить "при наличии свидетельства установленного образца" или "электронного билета, который выдается на бесплатной основе".

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Вместо этого в законы вносится следующая норма: льготы на проезд "предоставляются на основании соответствующих решений органов местного самоуправления, военно-гражданских администраций в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации".

А в законе "О транспорте" убирают пункт о том, что перевозчики обязаны "обеспечивать права на льготы гражданам по пользованию транспортом".

Эта норма касается как льготного проезда в городском транспорте, так и в пригородном и междугороднем. А также железнодорожного сообщения, авиаперевозок, речного и морского транспорта – в зависимости от того, какой категории какие льготы положены.

Например, "чернобыльцам", кроме бесплатного городского транспорта, положен "бесплатный проезд один раз в год в любой пункт Украины и назад автомобильным или воздушным, или железнодорожным, или водным транспортом с правом первоочередного приобретения билетов". Эта норма остается. Но вместо "бесплатного проезда" будет "проезд с компенсацией".

Другим категориям положена "50%-ная скидка стоимости проезда один раз в год до любого пункта…". Значит, половину стоимости билета должны компенсировать, прислав бюджетные деньги на банковскую карточку льготника.

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Хотя будут ли местные власти учитывать реальную стоимость купленного билета, или просто станут выдавать некоторые суммы для всех льготников – пока не известно. Порядок должен разработать Кабмин.

Общественные организации не согласовали законопроект

Таким образом, если этот законопроект будет принят, судьбу льготников будут решать местные власти. Именно они должны будут определить, кто из жителей города или ОТГ будет иметь право на льготный проезд. Они же будут устанавливать, сколько денег из бюджета перечислить льготнику в качестве компенсации.

По сути, такой же порядок закладывался изначально в проект постановления Кабмина, который позже был отозван. И тогда эксперты говорили, что этим закладываются неравные условия для жителей разных населенных пунктов. В одних смогут выделить серьезную сумму для компенсации, в другом, возможно, решат не выделять денег на эти цели вовсе. Ведь никаких минимумов или нормативов законопроектом не предусмотрено.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, Ассоциация городов Украины согласовала его без замечаний. А вот Уполномоченный ВР по правам человека, Уполномоченный президента по делам людей с инвалидностью, ГО "Национальная ассамблея людей с инвалидностью" его не поддержали. Также не поддерживает такие изменения Общественный совет при Министерстве соцполитики.

Несмотря на это, Кабинет министров утвердил этот законопроект. Ведь только после голосования на Кабмине законопроект могут передавать в парламент.

Какие еще льготы отменяются

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"Между строк" этого законопроекта зашили отмену и других льгот. Вернее, монетизацию других льгот.

Льготы за домашний телефон

У разных льготных групп они разные. Одни имеют право на бесплатное пользование квартирным телефоном, другие – на установку и подключение, есть 50%-ные льготы по оплате и т. д. Все эти нормы законов остаются. Но если раньше человек мог получить эти услуги просто бесплатно, то теперь ему придется платить на общих основаниях, а соответствующая сумма будет выплачена ему из бюджета.

Льготы на ремонт дома

Некоторым группам льготников, по закону, положены бесплатные капитальные и текущие ремонты квартиры или дома. И, хотя добиться этих льгот удавалось далеко не всем, тем не менее они существовали. Теперь за ремонты люди должны будут платить сполна. А затем, очевидно, писать заявление на компенсацию. Впрочем, точный порядок еще должен разработать Кабмин.

Также монетизируют льготы на покупку материалов для индивидуального садоводчества и садовых домиков, которые положены, например, ветеранам войны.

Льготы по оплате коммунальных услуг

Сейчас у многих категорий льготников есть право выбирать: использовать положенные по закону льготы (например, 50%-ную или 100%-ную скидку на оплату коммунальных услуг) или подавать заявление на субсидию на общих основаниях. В соответствии с этим законопроектом льготы по ЖКУ также должны быть монетизированы. То есть льготники смогут получать "живые" деньги, согласно нормативам, но платить полную стоимость, как все остальные.

Бесплатную коммуналку убирают даже для "лиц, имеющих особые заслуги" – ветеранов войны и труда.

Кроме жилкомуслуг, монетизировать предполагается также льготы на установку вневедомственной охранной сигнализации (например, ветеранов войны, ветеранов труда и других).

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.